El abandono del bipartidismo en Málaga

Una de las señas de identidad del bipartidismo que nos ha gobernado es la prioridad que dan a la acción de atacar al oponente por encima de resolver los problemas de los ciudadanos. Especialmente si resolverlos supone llegar a acuerdos con otros partidos, algo que parecen no entender que es obligatorio y necesario con la existencia de otras fuerzas políticas y la falta de mayorías absolutas. Lamentablemente esta forma de actuar ha lastrado muchas oportunidades para los malagueños que, con una política de consenso, habrían conseguido sacar adelante importantes asuntos para el interés general de los ciudadanos. En Málaga salen a flote cada vez más puntos negros del bipartidismo. Solo a bote pronto afloran 10 de ellos: edificio de Correos, Palacio de la Tinta, Metro de Málaga, paseo marítimo de El Palo, Baños del Carmen, cauce del Guadalmedina, carriles-bici, inundabilidad del Guadalhorce, conexiones al norte del aeropuerto y acceso al PTA.

El desarrollo de la red en metro en Málaga arrancó en 2001 con una planificación que empezaría actuando sobre las líneas 1 y 2 para conectar las zonas oeste y noroeste de la ciudad con el centro. En 2006 comenzaron los trabajos y se inauguraron ambas líneas de forma parcial en 2014, hasta el Perchel, por lo que quedó la construcción de la línea hasta Atarazanas sin finalizar y, lo que es más grave, una avenida de Andalucía en estado de obra durante más de 10 años.

A todo esto, se une un lamentable desarrollo del proyecto de Metro de Málaga por parte de la Junta de Andalucía y un nuevo punto de enfrentamiento de por dónde se debe seguir actuando en la expansión de la red. Nos encontramos con que Málaga, motor de desarrollo en nuestra comunidad autónoma, sufre las consecuencias del bipartidismo en sus propias carnes.

Con todas estas limitaciones e indeseables efectos para los malagueños que necesitan llegar al centro a diario, es necesario mirar hacia delante, finalizar lo que está en construcción y decidir por dónde se va a seguir desarrollando la red de metro.

A ello se une la lamentable dejadez del edificio de Correos y el eterno proyecto de uso ciudadano sobre el cauce del río Guadalmedina, en la misma zona de entrada al centro por la principal arteria de la ciudad de Málaga. La capital se encuentra, en ese importante punto del centro, en el mismo estado de abandono por parte de las administraciones responsables que hace 10 años. Ahora incluyen el Palacio de La Tinta en ese enfrentamiento PP-PSOE, tal y como nos respondió la actual ministra Montero desde el Gobierno andaluz a pregunta parlamentaria de Ciudadanos.

Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Málaga han sido incapaces de sacar del abandono y renovar esta fundamental zona de entrada al centro de la ciudad desde la avenida de Andalucía. Se han olvidado de los malagueños y de la clara vocación de ser una gran metrópoli del sur de Europa. Los hechos lo demuestran.

No sólo es el Metro, el edificio de Correos o el cauce abandonado del río Guadalmedina. El bipartidismo también naufraga para llegar a acuerdos en temas como la inundabilidad del Guadalhorce, que afecta a miles de empresarios cuyos negocios no pueden hacer crecer al estar afectados por la huella de inundabilidad. La falta de suelo industrial en la capital parece que no preocupa a los antiguos partidos, a la vista de la desesperante falta de acción de las administraciones.

La necesaria renovación del paseo Marítimo de El Palo y Pedregalejo y el desbloqueo de un enclave único como el de los Baños del Carmen son también asuntos ante los que las administraciones llevan muchos años sin actuar y que son fundamentales para los malagueños.

El aeropuerto de Málaga tiene un ámbito internacional y se encuentra entre los de mayor tráfico de nuestro país. Llevamos muchos años escuchando promesas sobre las mejoras en las conexiones del aeropuerto con el acceso Norte y el vial distribuidor oeste y sobre la coordinación de ambas actuaciones, que planifican Junta y Administración central, sobre un asunto vital para el acceso norte al aeropuerto de Málaga.

La mejora de los accesos al PTA es otro asunto importante para miles de malagueños que van a diario a trabajar y cuya solución no es aún una realidad. Si queremos atraer inversiones al PTA, es imprescindible e ineludible la llegada de transporte público de gran capacidad a la tecnópolis. Hay que salir del enfrentamiento y afrontar las necesidades de Málaga, su área metropolitana, la Costa del Sol y toda la provincia. Hay que apostar por soluciones de movilidad para los malagueños, nuestros visitantes y quienes quieren invertir en nuestra tierra.

Es necesario que se sigan desarrollando las redes de transporte público pensando más en el ámbito metropolitano y en las necesidades de movilidad de sus ciudadanos. El tren litoral de la Costa del Sol, la ampliación del Metro al PTA y al norte de la ciudad y la intermodalidad entre tren, metro y autobús son los grandes retos de Málaga y los municipios de su entorno.Pero, ante todos estos retos, tanto el PP y como el PSOE ya han demostrado que no están a la altura. Es necesario un cambio de gestión.