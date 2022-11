Se acerca el día

El profesorado andaluz está llamado a las urnas el próximo 1 de diciembre, unas elecciones en las que su participación es fundamental para cambiar el rumbo de sus condiciones laborales y el de la escuela pública. Durante estos últimos cuatro años desde CCOO hemos luchado en todos los frentes, incluso en los peores momentos de la pandemia, para conseguir mejoras importantes para todo el personal de la enseñanza de infantil, primaria, secundaria, formación profesional, enseñanzas artísticas y escuelas oficiales de idiomas, porque en esta organización sindical todas y todos somos iguales. Pero no sólo mejoras en las condiciones de trabajo, también en materia de conciliación de la vida laboral y familiar (concursillo, maternidad y paternidad, permisos, etc.) y mejoras salariales tan necesarias en estos tiempos en que cuesta llenar la cesta de la compra.

No podemos permitir que la negociación de nuestras condiciones laborales recaiga en sindicatos de derechas, y mucho menos en los de la ultraderecha, ni en organizaciones corporativas. CCOO, como fuerza sindical sociopolítica y de clase, no solo nos comprometemos y exigimos la mejora de las condiciones laborales del profesorado, sino que estamos al lado de las familias apoyando sus reivindicaciones, e igualmente denunciando la falta de personal de administración y servicios tan necesario en nuestros centros educativos, porque nuestro objetivo es alcanzar una escuela pública de calidad y no defender intereses personales y corporativos. Solo hay que repasar las concentraciones y movilizaciones en torno a la educación pública que se han celebrado en Málaga, reivindicaciones de personal docente, de personal de administración y servicios, de las asociaciones de madres, padres y estudiantes, apoyando como siempre a los colectivos más precarios y a los más débiles. En todas ellas siempre presente CCOO, solitario o en compañía de otras organizaciones sindicales que iban y venían. Aquí defendemos con orgullo a todos los colectivos porque, al fin y al cabo, todos deberíamos tener el mismo objetivo: lograr un sistema educativo público, inclusivo y de calidad para poder alcanzar una verdadera cohesión social tan necesaria hoy más que nunca.

Pero no solo hablamos de condiciones laborales, también reivindicamos la reducción de estudiantes por aula, así como la recuperación de todas las unidades suprimidas en la escuela pública, exigimos centros saludables, sostenibles, que sean respetuosos con el medio ambiente. Es por ello por lo que estamos continuamente denunciado la falta de interés que los distintos gobiernos le prestan a la educación porque aquí no se trata de cantidades, de rankings entre gobiernos anteriores y actuales, se trata de calidad y equidad; y de que la oferta pública cubra la demanda, no podemos consentir que las hijas y los hijos de la clase trabajadora no tengan opciones en el sistema educativo público porque no tengan medios económicos para costear sus estudios en centros privados. También estamos junto al profesorado desde mucho antes de pisar las aulas. De cualquier cuerpo docente, tanto personal funcionario de carrera como interino, combatiendo su precariedad con propuestas reales y no vendiendo humo que acaba intoxicando y enrareciendo el ambiente. Desde la universidad hasta el momento de la jubilación, e incluso más allá, el profesorado malagueño sabe que puede contar con su sindicato, con CCOO, como dijo Benedetti, "Compañera (compañero), usted sabe que puede contar conmigo".

Es una satisfacción retomar las asambleas presenciales donde además de tratar las distintas convocatorias o procedimientos administrativos, e intentar prestar un asesoramiento lo más satisfactorio posible, compartimos, debatimos e intercambiamos opiniones con la afiliación y simpatizantes sobre este hermoso mundo al que nos dedicamos, la educación. Además, hemos conseguido a base de mucho esfuerzo una estructura, en la cual destaca nuestro servicio jurídico, que trabaja para luchar contra las injusticias administrativas que en numerosas ocasiones lesionan los intereses de las personas trabajadoras de la enseñanza.

Y así, seguiremos luchando para que en los próximos años se consigan más mejoras, no vamos a firmar ningún acuerdo que no vaya en la dirección de mejorar la escuela pública con bajada de ratios, aumento de personal, mejora de la atención al alumnado que más lo necesita, reducir la excesiva burocracia así como el número de horas lectivas para poder alcanzar una educación más personalizada, y situar a todo el profesorado en el grupo A1, porque como ya he dicho antes, aquí todas y todos somos iguales, nadie es más ni menos.

Por todo ello, el día 1 de diciembre es una fecha importante para apoyar a CCOO que en el día a día, visitando centros o en nuestras oficinas, atiende al profesorado en cualquier problema o reivindicación que surja y se hace eco de las mismas en las instancias pertinentes para negociar mejoras en las condiciones laborales y de nuestra escuela pública. En tus manos está el apoyar este sindicato y mejorar nuestro mundo.