El asunto iraní

Mientras la Administración de Barack Obama buscó un acuerdo pragmático con Teherán a propósito de su programa nuclear para evitar que la República Islámica de Irán pudiese acceder a un programa de uso militar, la de Donald Trump rompió hace ahora un año unilateralmente este acuerdo del G5+1 que incluía también como garantes y partícipes del mismo a Rusia, China, el Reino Unido, Francia y Alemania.

Esta ruptura conllevó la imposición por parte de Washington de nuevas sanciones económicas contra Teherán que, en opinión de los garantes del G5+1, "Irán ha respetado en todo momento". La alianza de la Casa Blanca con un Israel con el espartano Netanyahu y a su vez con la monarquía saudí del oscuro príncipe heredero, Muhammad Ibn Salman, ha dado un salto hacia adelante más para que el acoso a Irán sea más preciso y ponga entre las cuerdas al régimen.

De hecho, el año de sanciones económicas (metal, petróleo y otras más) ya hace mella en la vida diaria de los iraníes con los precios disparados y la vida más cara. Esta política de acoso y derribo no es nueva entre Teherán y Washington, pero sí es más agresiva pues el Gobierno iraní de Rohani apostó su credibilidad para mejorar la vida (y los precios) de los iraníes en base al tratado que firmó con Obama. Este "desprecio" USA a los responsables gubernamentales iraníes conlleva el descrédito frente a los rivales internos, donde los halcones fueron desplazados por los electores iraníes al apoyar masivamente al pragmático presidente Rohani. Este acoso pues busca deteriorar a los pragmáticos gubernamentales para auge de los radicales iraníes.

La tabula rasa en Iraq, Siria y Yemen, desde la Arabia Feliz al Creciente Fértil, deja constancia de que el poder israelosaudí e iraní se tantean militarmente y que de alguna manera Riad y Tel Aviv coinciden militarmente en mirar a Irán como objetivo militar. Y parece que el presidente residente en la Casa Blanca y su aliados, de la mano de John Bolton, del Consejo de Seguridad Nacional, y Mike Pompeo, del Departamento de Estado, han planificado una nueva operación geopolítica en un área ya cargada de tambores de guerra.

Ahora Washington aprieta de nuevo a Irán y lo obliga a "retirarse" del acuerdo que cumple dando 60 días hábiles a las potencias del G5+1 para modificar lo modificable y evitarle a Irán daños aún más graves a su economía. De no "compensar" dichas potencias el deseo iraní de no verse compensado por respetar el acuerdo que se firmó, aduce que tanto el agua pesada que vende como el uranio que procesa lo podría emplear para uso militar. Y eso son palabras mayores. Así que la región estos días se agita aún más. Si los miembros del G5+1 no resuelven la papeleta marcada por Washington a modo de ultimátum a Teherán y por estar roto, Irán lo asume como tal, una carrera por el arma atómica se avecina y con este peligro toda la región, que en vez de desnuclarizarse (comenzando por Israel), se nuclearizaría aún más incorporando también a la Arabia Saudí. Washington actúa sin una planificación objetiva y si falla contra Irán como contra Maduro en Venezuela, el resultado es un mapa bélico de consecuencias impredecibles dada la alianza de Teherán con Moscú y Pekín (entre otros).

El Gobierno en funciones de España a través de su ministro de Exteriores, Josep Borrell, ha ordenado a la fragata de la Armada Española Méndez Núñez su salida de la colaboración aliada con la flota USA que aumenta sus navíos de guerra en el Estrecho de Ormuz. Este abandono de la misión inicial española se produce por la posición europea en esta crisis que se acentúa entre Washington y Teherán, donde Bruselas, no comparte la tesis rupturistas de Donald Trump contra Irán. La Unión Europea (UE) apuesta por continuar con el tratado vigente con Teherán dado que los iraníes lo cumplen tal como se pactó en su día con el presidente, Barack Obama, y gracias al mismo la distensión que se logró, ahora queda rota por el giro radical patrocinado por el magnate-presidente USA que desde hace un año diseña una agresividad militar contra Irán que le recuerda a la UE la aplicada por George W. Bush contra el Iraq de Sadam Hussein en la invasión del país árabe con "mentiras de Estado" y cuyas consecuencias negativas no han parado hasta la actualidad. Bruselas y con ella Madrid no quieren una desestabilización alarmante del Medio Oriente ya que Europa queda mucho más cerca de los conflictos mientras, Estados Unidos, dispone de una lejanía geográfica donde no arriesga directamente su seguridad nacional, pero Europa sí.