Estado fallido, navidades fallidas

En las Navidades de 1989 hice una expedición por el río Orinoco, el brazo natural del Casiquiare y el río Negro; desde Puerto Ayacucho a San Carlos de Río Negro, en territorio Amazonas (Venezuela), muy cerca de la frontera con Brasil. Fue un viaje muy parecido a una de las expediciones de Alexander Von Humbolt. Claro que nuestra expedición estaba controlada: siete españoles aventureros y cuatro venezolanos organizadores de este tipo de expediciones, que nos cuidaban y transportaban en un bongo de dieciocho metros, donde incluso, si hiciera falta en noches rodeados de babas (cocodrilos de ojos rojizos en la noche), podíamos dormir los once viajeros, con hamacas cruzadas, ya que habitualmente dormíamos en las orillas del propio río.

La noche del 24 de diciembre de 1989 la pasamos en una población indígena piaroa, por cierto invadida por evangelistas. Y la noche del 31 de diciembre tuvimos una estancia de algo más de un día compartiendo todos en un poblado de indígenas yanomamis (en el Casiquiare). Nunca había pasado hasta entonces unas Navidades tan maravillosas y singulares. Sin teléfonos, sin posibilidad de contactar con España, sin saber nada de nadie, sin lotería de Navidad, sin cuñados, sin allegados; tan solo nuestra propia expedición y el disfrute minuto a minuto del territorio Amazonas venezolano. Todo estaba bien en nuestro mundo españolito. Ni mi familia ni la de mi pareja habían sufrido ningún percance. Aunque ambas familias pensaban que seríamos succionados en aguas del Orinoco.

En la Navidad del año 2000 fuimos mi pareja y yo mismo con nuestra hija Laura (de ocho años entonces) a pasar estas señaladas fechas en París. El 1 de enero del año 2000 venía el fin del mundo. Así que decidimos, de común acuerdo, que no había un lugar mejor para recibir su llegada que París. Y allí que salimos a sus calles mi pequeña familia, para ser succionados por la llegada de tan definitivo momento. Aquí ya sí que había teléfonos móviles y conexiones directas, pero tampoco había lotería de Navidad, ni cuñados, ni allegados. Cuando volvimos a España, el fin del mundo seguía pendiente y toda la familia española estaba bien. Fuimos muy felices.

Me pregunto cómo la gente sigue creyendo en un Dios que permite un virus tan salvaje. Deberían dejar de creer y así desaparecerían las religiones motivo de conflictos y guerras a lo largo de la Historia.

Yo ya estoy cercano a la edad de los primeros grupos en vacunarse; no sé si meterme en un hoyo y quedarme hibernando para salir justo en el día marcado. Una vez llegado a este estado de la cuestión y estando sano y salvo de virus, que no me pase como a ese militar de la Primera Guerra Mundial que no se enteró de que el acuerdo para parar la guerra (que se firmó a las 5:00) era para parar toda acción militar a las 11:00 y siguió batallando por guerrero o porque no se enteró del armisticio, y murió a las 10:59, un minuto antes de la paz.

Qué pena no tener un presidente con estudios de ciencia y que crea en ella. Ángela Merkel es física y su tesis doctoral fue sobre química cuántica. Al menos nuestro presidente habla idiomas y el gasto en traducción simultánea ha descendido. Rajoy aún no ha devuelto lo que debe por su analfabetismo lingüístico. Nos queda el consuelo de que arrastrará para siempre ser persona non grata en su Pontevedra natal.

Personalmente creo en la ciencia y en la cultura, justo en lo que no creen nuestros políticos, tanto nacionales como autonómicos. Soy soltero, padre y ateo en la vida. No sé si este año podré participar en la Navidad con mi familia, ya que creo que no llego ni a la categoría de allegado. Quizás tenga que volver al territorio del Amazonas. Me encantaría poder vivir la experiencia de cómo sería un mundo sin religiones. Desgraciadamente creo que no será posible de momento. Tenía la esperanza de que esta pandemia ayudara a la causa. "El mundo será plenamente feliz cuando el ateísmo inunde nuestras vidas y desaparezcan las mentirosas religiones", esto lo decía alguien, pero no recuerdo quién. Lo suscribo. Este año, mientras, tendremos que cenar con el cuñado, igual hasta morimos con él o compartiremos Navidad con allegados, dependiendo del estado federal ibérico donde nos encontremos.

Qué pena, hubiera sido buena idea otra llegada del fin del mundo.

La última semana de septiembre pedí cita en mi oficina del SEPE. Me la dieron para el 5 de enero del 2021 a las 12:30. Será quizás el regalo de Reyes que me ha tocado estas Navidades, siempre mejor que el carbón. Para que luego digan que esto no es un Estado fallido. ¡Felices fiestas!