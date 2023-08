El electorado de hoy no es el mismo del que hace más de cuarenta años votó con fuertes convicciones políticas, después de años en sus vidas de persecuciones, cárceles, censuras, luchas por unos derechos sociales y laborales, reivindicaciones para defender sus peculiaridades locales o provinciales, o regionales, su lengua, sus tradiciones… Ese electorado se identificaba plenamente con unas ideas, ancladas en bases ideológicas o políticas o con base cultural. Antes, ser de izquierdas o lo contrario, era símbolo de pertenencia a un grupo que defendía un proyecto para nuestra sociedad plural, según el territorio; social según la clase o estructura de población donde nos encuadrábamos, hoy la sociedad no tiene ese sentido de pertenencia a un partido político concreto y nuestro modelo social tiene más que ver con nuestro día a día que con modelos sociales, aunque éstos siempre están latentes como se ha demostrado con los resultados electorales del pasado 23-J.

La sociedad de hoy tiene valores, ideas, sentimientos, dificultades familiares o personales, y a pesar del fomento del individualismo, laboral o social, también de manera colectiva esta sociedad sabe tomar decisiones y el pasado 23-J esa pluralidad se ha trasladado a resultados: ganadores hay muchos, pero perdedores solo hay uno: Vox. Y es a esa formación política a la que se está abrazando el PP en ayuntamientos y regiones, y lo quiere seguir haciendo ahora en el Gobierno de España. Feijóo no se entera.

Ser el partido más votado no es igual a ser el partido ganador. Esto no es un partido de fútbol donde uno gana por tener más jugadores en el campo, sino por meter más goles. Y el candidato del PSOE, Pedro Sánchez, ha sabido jugar este partido desde el minuto uno, hasta el tiempo de descuento.

Ha manejado los tiempos con tesón y templanza, conocía a sus adversarios, y ha sabido situarlos frente a la sociedad. Lo demás ha sido soberbia y vehemencia de Vox junto a errores propios del PP: falta de coherencia política, pues donde pierdo, gobierno; y donde gano, que me dejen gobernar. Extremadura ha sido el fiel reflejo de ello donde su presidenta ha sido desautorizada por Feijóo. La falta de coherencia que está demostrando el PP al bloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial, y ahora pedir que no se le bloquee a él para formar gobierno. A ello le sumamos censuras de obras de teatro, libros, películas, la campaña derogar el sanchismo y lo que ello implicaba en reales decretos, que después han ido matizando. En resumen de aquella libertad solo para tomar cervezas se ha pasado a la censura cultural, como guinda de los errores, y ello ha frenado en seco esa victoria que 147 encuestas les ponían en bandeja, y el miedo, nuevamente el miedo a una involución democrática social y laboral. La democracia es esto: Votar, pactar gobiernos y dejarse de “gobiernos ilegitimos” que ahora le llaman bloqueos.

Hoy los partidos como el PSOE o como Sumar no necesitan gritar “libertad”, lo ha hecho la sociedad que ha votado en libertad y por la libertad de manera silenciosa. Hemos votado para quitarle las mordazas que tanto PP como Vox le ponen a las mujeres, allí donde gobiernan, tapándoles la boca para que no griten contra sus agresores. Hemos votado contra el odio, para que se respete la Constitución Española y no se modifique la estructura territorial de nuestras comunidades autónomas, sino todo lo contrario algunos incluso plantean un estado federal, más autonomía dentro del estado español. Hemos votado para defender una calidad de vida que se puede ver deteriorada y de hecho, está empeorando al dejar que el capital –hoy fondos de inversión- compran y vendan sin importarles los daños socio-laborales que ello produce, al mismo tiempo que las patronales de las empresas exigen a los gobiernos del PP o del PP-Vox reducir controles administrativos, rebajas fiscales, para que el dinero haga dinero en pocas manos. Hoy hemos votado para que los derechos laborales no retrocedan ni retrocedan los derechos sociales, para que en este país quepamos todos, España es un país muy grande donde cabemos todas y todos, o “no cabe ni Dios” como decía la canción de antaño, y de esto las gentes que heredamos las luchas de nuestros padres, madres, abuelas y abuelos, sabemos mucho: Se llama concordia, se llama convivencia.