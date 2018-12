El sueño de José

En la Historia de la Salvación se entremezclan de manera profunda y misteriosa las vicisitudes humanas y el proyecto de Dios. Los hombres, deseosos de felicidad, se ponen a buscarla allí donde no se encuentra, hallando sin embargo sucedáneos que no hacen sino aumentar el dolor y el sufrimiento por no alcanzar lo que tanto anhelan.

Pero he aquí que llega el Señor, entra en la historia de cada hombre, camina por sus mismos caminos, encontrando también con ellos el dolor, el llanto y la miseria, pero iluminando, sin embargo, con su luz la tiniebla en la que vive el mundo. Él viene para abrazar la pobreza humana, para redimirla y reconducirla hasta el Padre.

Los profetas habían anunciado el proyecto salvífico de Dios. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, el Señor cumplió sus profecías de manera absolutamente original e inesperada. Los que esperaban el triunfo de un rey glorioso se equivocaban; el camino elegido por el Señor habría de pasar a través de lo oculto y del silencio; escogería a los pobres y humildes y revelaría su infinita grandeza bajando a la pequeñez y a la humildad.

El Señor decide entrar en el mundo de manera impredecible, sin clamores ni estruendos. Pero metámonos por un momento en el pellejo de José: la multitud de dudas que habrían agitado su corazón. Cómo explicarse un hecho que resulta inimaginable pero que, sin embargo, ha ocurrido. ¿María ha podido serle infiel?

Es precisamente en esta gran paradoja donde la luz de José resplandece de manera única y extraordinaria. Él es "el hombre justo", el hombre recto que recorre los senderos del Señor, que obedece a la voluntad de Dios y que, al mismo tiempo, ama a María y quiere protegerla. ¿Cómo abandonar al juicio y a la Ley a quien sólo conoce la sencillez y la pureza?

El Señor entra en la historia del hombre a través del corazón de José. Dios decide salirle al encuentro y consolarlo con un sueño, animándole a no tener miedo y confiar en Él. El sueño le revela que, en María, el Señor ha construido su templo y de ella quiere tomar la naturaleza humana naciendo como Hijo del Hombre.

José será imagen fiel del Padre celeste y será a él a quien el mismo Jesús ofrezca su filial obediencia como hijo que lo ama y lo respeta. De María recibirá carne y sangre, la humanidad y la ternura; de José recibe el testimonio de fe y el amor a la Ley y a la Palabra; aprenderá a afanarse en el trabajo, a ser paciente en medio de la dificultad.

En el sueño, el Señor revela a José su misterio, el proyecto de salvación anunciado por los profetas y el camino que ha elegido para cumplirlo.

La respuesta de José revela su fe… su amor, en definitiva. Acepta tomar junto a él a María, se hace cargo de custodiar a la criatura que lleva en sus entrañas.

Sería francamente bello poder pararnos hoy un momento junto a José. Asombrarnos con él como lo harán los pastores y los magos al contemplar a Dios hecho niño: esos pequeños bracitos que esconden la fuerza del Dios de los ejércitos, los ojos dulces y luminosos que son capaces de escudriñar hasta los abismos, la sonrisa inocente que ha creado el universo. José está llamado a ser padre en el corazón, no en la carne, pero no por ello es menos padre. De este modo admirable, Jesús es el hijo de María y José.

Sería igualmente muy hermoso dejarnos mirar también por María. Las lágrimas de todos y cada uno de los hombres no las puede olvidar aquella que conoce de primera mano el dolor y el sufrimiento. Aprendamos de y con José a tomarla junto a nosotros, en nuestro corazón y en nuestra vida, para que la Madre de Dios pueda iluminarnos con la Luz de Cristo redentor que ella, con amor, nos ofrece como a los pastores y a los magos, para que así lo amemos y adoremos.