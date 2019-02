Carlos Suárez: La garra y sencillez de un gran capitán

Hoy tendremos la oportunidad de conocer un poco más a un hombre, ídolo de la afición malagueña al baloncesto, capitán por derecho y honores, que a pesar de llevar tan solo seis años en nuestra ciudad ya es considerado y querido como un malagueño más. Ganado a pulso, como ha sucedido con todo en él a lo largo de su dilatada carrera. En lo personal puedo decirles que ha resultado una experiencia única poder convivir unas horas muy personales y relajadas con Carlos Suárez. Un hombre de 2,03 metros, grande, pero con sonrisa de niño. En numerosas ocasiones, durante nuestra charla afloraba aquel chaval de 12 años que un día dejó la portería de su equipo de fútbol y se dedicó al baloncesto. Ahora les cuento. Bienvenidos.

El restaurante: Gorki Centro

Para una ocasión tan especial fuimos recibidos en un restaurante que hace pocas fechas ha renovado totalmente tanto su carta como su decoración. Le estoy hablando de Gorki Centro, en calle Strachan, un restaurante cálido y moderno donde se puede degustar una nueva y atractiva carta. Con un horario continuado desde la mañana hasta medianoche, es un referente gastronómico de nuestra ciudad. Fuimos recibidos por Ángela Labrada, ayudante del director general, Jaime Canivell, quien se encontraba ausente por asuntos propios del trabajo. Sofía Aguilar, la jefa de sala, sería la encargada de mostrarnos el recorrido gastronómico preparado por el jefe de cocina, Miguel Moya, ayudada en todo momento por Félix García, para que nada faltase. Les recomiendo su nueva carta. No se la pierdan.

El invitado

Directamente del Martín Carpena llegaba Carlos Suárez, tras una sesión de entrenamiento del equipo. Y como si de un tiempo muerto recién acabado se tratase, comenzamos con nuestra entrevista. Antes de nada me interesé por su estado físico. “Me encuentro muy bien, espero poder estar al cien por cien cuanto antes. Los fisioterapeutas están haciendo un gran trabajo y yo en la parte que me corresponde”. Ojalá llegue a tope para la Copa del Rey que comienza en apenas una semana. “Yo espero poder llegar bien, pero si puedo aportar aunque sean cinco minutos lo daré todo. Hay gente que piensa que no llegamos en nuestro mejor momento, pero la Copa es una competición distinta. Por ponerte un ejemplo, el Barça llegó fatal el año pasado y la ganó”. ¿Cómo se encuentras en Málaga? “[Silencio] Venir a Málaga fue la mejor decisión que he tomado nunca. Tenía casi cerrado ir a Siena, pero Joan Plaza insistió en que me incorporase a su proyecto y me decidí por venir. Yo venía de estar tres años en el Real Madrid y en realidad nunca había salido de la capital. Nunca me arrepentiré”. Y cómo tal lo demuestra. Ya es considerado como un malagueño más.

“Hace seis años que llegué a Málaga. Me hablaron maravillas de la ciudad y de su gente. La afición, la gente en general es muy cariñosa conmigo. En los malos momentos siempre me han apoyado. La afición de esta ciudad es genial. Me encanta todo lo de Málaga. Hasta el punto que decidí comprarme una casa. Pienso quedarme aquí cuando acabe mi carrera.” Este año cumplirá 15 en la élite del baloncesto español y por ende europeo. ¿Cómo se siente uno ante una efemérides así? “Así es. Cuando yo era un niño y terminaba mis entrenamientos en el equipo de cantera de Estudiantes, miraba con admiración a los jugadores del equipo EBA, soñaba con jugar algún día ahí y me lo propuse. Yo era el chico raro de mi pandilla de amigos. No salía apenas. Estaba concentrado en el deporte [silencio y risas].

Muy personal Nacido en la madrileña población de Aranjuez, muy pronto se decantaría por el deporte. Un día tuvo un sueño: ser jugador de baloncesto. Y a ello se dedicó en cuerpo y alma. “A mis padres les debo todo. Apoyaron y me animaron a ser constante, a entrenar y estudiar a diario. Les costó un gran esfuerzo y por eso se los debo todo. De no haber sido jugador de baloncesto me habría gustado ser profesor de Educación Física”. Interminables horas de entrenamientos en varios equipos y de estudio fueron labrando el deportista, el hombre que es hoy. “No soporto la falsedad. He tenido más de un conflicto personal por decir lo que pienso. Detesto la gente que va de estrella, que se cree por encima de los demás. Por desgracia en el deporte hay mucha así”. Su familia forma parte muy importante en su día a día. Sus padres y su hermano, Daniel, futbolista profesional. Milita en el Górnik Zabrze polaco. Familia de deportistas. Y como no podía ser de otra manera, Carlos tiene una novia malagueña de la que habla con vehemencia. ”Para un deportista es muy importante su relación personal. Mariate -se llama María Teresa- me aporta una gran estabilidad y le doy las gracias por cómo me trata en el día a día, y no lo digo por su profesión (risas) – es fisioterapeuta . Su familia tiene una conocida y prestigiosa clínica: Gabinete de Fisioterapia y Estética Tessa. Enhorabuena y mucha suerte en el futuro brillante que tiene por delante. Hasta siempre.

“Ahora, cuando me ven por el pueblo [Carlos es de Aranjuez, localidad situado a 50 kilómetros de Madrid] mis amigos me lo recuerdan [risas]. No cambio esos momentos por nada. Ha sido un largo camino, pero creo que he hecho muchas cosas bien para seguir aquí. Lo difícil es mantenerse, algo que solo se consigue mejorando día a día”. ¿Esa lucha, esa pelea día a día ha sido la que te ha llevado a ser unos de los capitanes del equipo?” Puede que sí. Al principio, ser capitán me impresionó. Para mí es un gran orgullo. Nunca fui capitán en ninguno de los equipos en los que jugué. Mis compañeros me lo ponen muy fácil. Mi misión es estar con ellos, dar ejemplo tanto en la pista como fuera de ella. Mi compañero y también capitán, Alberto Díaz, es todo un ejemplo de lucha en la pista. Debe ser el ejemplo a seguir por la cantera del club”. Ejemplares y cálidas palabras de Carlos a su compañero y amigo Alberto Díaz. Por desgracia parece que las lesiones le están dando más guerra de la cuenta. ¿Le hacen sobreponerte y hacerle más fuerte? “[Silencio] No. Te hacen más fuerte las derrotas, ahí se aprende mucho. Las lesiones son lo peor para un deportista, aunque, claro, forman parte del propio deporte. Hay que cuidarse y trabajar para que suceda lo menos posible”. Y a eso no hay quien te gane. “[risas] Bueno, mi padre me educó en el trabajo, la constancia y la superación, y sobre todo en la humildad. Si sacas pecho lo más probable es que te lo hundan. Hay que trabajar. En la vida y en el deporte se aprende a base de palos”. ¿Recuerda algún momento especial en Málaga?. “Muchos. Cuando el Carpena aprieta todo es muy especial. Me llena de orgullo, pero si tengo que quedarme con un momento especial fue ganar la Eurocup en Valencia. Fue algo heroico. Le echamos narices”. No puede evitar un brillo especial en sus ojos, como si estuviese narrando aquél mítico final de partido. “Alberto MVP, nosotros levantando la Copa, todo como un sueño. Nunca hay que dar nada por perdido hasta que suena la bocina”. Y la bocina sonó para recordarnos que unos exquisitos platos nos aguardaban.

La comida

Rápidamente Sofía se puso manos a la obra y nos sirvió unas entradas compuestas por lomo de presa ibérica con pan crujiente con tomate y aceite y unas sardinas ahumadas sobre base de porra antequerana y nieve de queso rondeño. Buenísimos.

Entradas que compartimos con un blanco Habla del Mar, selección de bodegas Lara. Una vez tomados los primeros bocados continuamos con nuestra interesante charla. ¿Se considera un jugador importante en el equipo? “No tengo el talento de otros jugadores, pero creo que mi cualidad está en mis deseos de ganar, de superarme. Soy muy competitivo. Me gusta ganar a todo y en todo. Soy de los que se tiran al suelo cuando hace falta. Quizás eso hace que me muestre hiperactivo, pero luego en la vida soy muy tranquilo”. ¿No hay demasiados jugadores extranjeros en nuestros equipos, incluido el Unicaja? “[Silencio] Pero, ¿sabes?, en los grandes momentos de todos los clubes, siempre ha habido jugadores españoles en la pista. Cuando el equipo va mal los jugadores nacionales sacamos raza. Eso es así. Cuando ganamos la Eurocup estábamos tres jugadores españoles en la pista. Esto no le resta ningún mérito ni relevancia a los jugadores no españoles. Al final todos sumamos. Es un deporte de equipo”. Palabras propias de un gran capitán. Unos minuits de salmón con lima, unos espectaculares molletes de presa ibérica con salsa de queso manchego y unas láminas de pulpo con ralladura de tomate y aceite nos hicieron detener nuestra animada conversación. Para los platos que vendrían a continuación decidimos descorchar una botella de tinto Finca Moncloa, riquísimo.

Y continuamos. Me tiene que aclarar eso de “lentejas” que te llamaban en Estudiantes. “[Risas] Es uno de mis variados motes. Me lo pusieron porque cuando fiché por el Real Madrid también tenía una oferta del Barça. Opté por quedarme en mi ciudad. Mis compañeros me decían que era por no perderme las lentejas de mi abuela [risas]”.

Y después me pusieron “chimpa”, diminutivo de chimpancé, por mis largos brazos [risas]. Ya el último me lo puso Kuzminskas: “el alcalde de Aranjuez”. “Me lo puso porque me gusta ver los programas de debate políticos. Me interesan. Y él me decía que iba a acabar como alcalde de mi pueblo (risas). Ya me he quedado con ese mote”. De nuevo la intervención de Sofía, en este ocasión para presentarnos unas alcachofas confitadas con foie y mollejas de pato y unas milhojas de berenjena, buenísimas. Para cerrar tan espectacular recorrido, tomamos una tabla de quesos variados y de tarta y helado. Nuestro agradecimiento por el trato y el servicio a Sofía y a Félix, así como nuestras felicitaciones a la jefa de cocina y a Ángela Labrada por su elaborada carta.

Le pedí a Carlos que le enviase un mensaje a esa afición que tanto le aprecia y a la que él tanto admira. “Pues les digo que espero estar en la Copa y levantarla en Madrid. Espero que puedan tener capitán para rato. Quiero seguir ganándomelo cada partido en la pista”. Para finalizar le pregunte a Carlos por un sueño por cumplir. “[Silencio] Mi sueño es ganar la Copa del Rey y de nuevo la Eurocup para levantarla al cielo junto a mi compañero Alberto Díaz. Sería muy bonito. Especialmente por él. Se lo merece”. Y con estas palabras cargadas de sentimiento de compañerismo y de amistad, de sueños cumplidos y por cumplir, nos despedimos de Carlos Suárez, hombre grande, gran hombre con la mirada y la sonrisa de un niño. Ese que abandonó una portería de fútbol para dedicarse al deporte que le da la vida. Hasta siempre.

Los vinos

Blanco: Habla del mar

Magnífico vino extremeño de las bodegas Habla. Fresco equilibrado, con un personal y especial toque salino. Maridó a la perfección con los platos de ahumados.

Tinto: Finca MoncloaVino gaditano, de las bodegas González Byass. Un vino suave pero con cuerpo, con sabores a frutas rojas y balsámicas.

