Carmen Abenza: La voz cercana e infatigable

… Mi voz se quiebra en el aire cuando canto malagueña.Mi voz se quiebra en el aire entre aromas de azahares,el verde de tus naranjos y la estrechez de su calle. (Estrofa de la canción Piropo a Málaga ganadora del I Certamen de Malagueñas interpretado por Carmen Abenza el 11 de julio de 1985)

Nuestro encuentro de hoy es con una persona que no necesita presentación, no solo en Málaga, sino en toda Andalucía y me atrevo a decir que en otros muchos lugares de España. Una mujer que, con algo tan sencillo y a la vez tan difícil como es ser ella misma ante un micrófono o tras una cámara de televisión, logró hace muchos años entrar en nuestras vidas, en muchos casos en nuestros corazones... Y ahí se quedó instalada para siempre. Queridas amigos y amigos, con todos nosotros: Carmen Abenza.

El RESTAURANTE

Quiso el destino que el lugar de nuestro encuentro fuese una especie de postal imperecedera en el tiempo, un trozo de la historia de Málaga, un espacio inigualable para disfrute de propios y extraños: el restaurante el Balneario del Carmen. Después de ser acogidos con el cariño que nuestra invitada se merecía por parte del personal del establecimiento, fuimos acompañados por el amigo Miguel Medina, maître del restaurante, quien se encargaría de nuestra degustación gastronómica malagueña, contando con la inestimable ayuda de Samir, su jefe de cocina. Toda una institución. Ahora les cuento.

EL INVITADO

Nada más llegar al restaurante, Carmen fue literalmente rodeada por personas, personal del establecimiento y clientes, que se encontraban en el lugar, algo normal en una persona que lleva más de treinta años entre radios y televisiones, haciéndose visible, haciendo visible todo lo nuestro. “[Risas] Sí, soy una persona cercana, nunca, nunca niego una foto o un autógrafo. Una persona que se dedica a lo que yo, una comunicadora, tiene que entregarse a las personas que le siguen. Eso debe ser así”. Le comenté que mucha gente quería tenerla como nuera, o como hija… “Es posible que me viesen como hermana, o incluso como madre, yo soy bastante madre [risas] y más de una vez he regañado, siempre en tono amable y jocoso, a mi audiencia “. Ante mi mirada de extrañeza, continúa. “Te pongo un caso. Una señora me pidió que le dijera a su hijo, en directo, en mi programa del Patio, que dejara las zapatillas de deportes en el alfeizar de la ventana [risas]. Al angelito le cantaban los pies que no veas. Y yo que se lo decía con todo el cariño.” ¿Y funcionaba? “Nunca lo supe, pero quiero pensar que sí [risas]”.

Su biografía Nos llegó Carmen desde la localidad murciana de Jumilla con apenas un año. Quiso el destino que su padre, empleado aeroportuario, fuese trasladado a Málaga. Nos trajo la que se convertiría en una malagueña de santo y seña, por los cuatro costados, que nunca dice Málaga a secas, sino “Mi Málaga”. Muy pronto comenzó a destacar en el mundo de la canción donde ganó varios e importantes premios. Con el primero de ellos, se compró un lavavajillas. “De todo mis premios, por especial, porque me lo concedió el público, la gente, me quedo con el TP de oro. Me lo entregó Carlos Herrera”. La vida continuó y se casó, con Carlos, y tuvo dos hijos, Carlos y Laura. Y siguió cosechando fama, premios, galardones y… nunca perdió el norte ni sueños que cumplir.” ¡Uy! Yo tengo muchos sueños por cumplir todavía. Y por suerte he cumplido muchos sueños. Vivo la vida. Y de perder el norte nada, siempre tengo los pies en el suelo, muy apretaditos en el suelo”. Y por encima de todo está Málaga, su Málaga. (Silencio) “Yo quiero a Málaga siempre de la misma manera. Pase lo que pase. Fíjate que fui pregonera del Carnaval de Cádiz, o del de Huelva o de muchos otros sitios, antes que el de Málaga. Pero así es Málaga y así la quiero”. Carmen Abenza, la mujer que solo lleva entre sus manos un único guion: el de su propia vida. Enhorabuena.

El curriculum profesional de Carmen Abenza es tan extenso que no puedo permitirme el reproducirlo en este espacio ya que nos quedaríamos sin entrevista. Y me interesé por su faceta de cantante. “A mí siempre me ha encantado cantar, todavía lo hago cuando puedo, pero llegó un momento en que tuve que decidir por la canción o la comunicación, y ganó lo segundo. Me encanta hablar con la gente, es un privilegio que disfruto desde hace años”. Eso que Carmen llama privilegio se llama trabajo duro y constante sin jamás perder la sonrisa. ¿Es que nunca estás triste? “[Silencio] No, nunca. Todos tenemos días difíciles, claro está, pero yo me pongo delante del micro, o en la tele, y digo “Carmen, venga, que ahí están los tuyos esperando que le alegres la vida”, y en eso ando”. Está claro que Carmen es una mujer que nos llegó a todos desde el primer momento, cantando o hablando. “Creo que se debe a mi manera sencilla y cercana de hablar, aunque eso también me ha acarreado muchas críticas. No hay que tener tres carreras y dos másteres para ser una buena comunicadora. Estoy convencida de ello”. Y yo lo apoyo y lo afirmo. No hay que andar con extraños rebuscos ni palabras que hay que tirar de diccionario para poder comprender, para comunicar mejor. ¿Mejor televisión o radio? “Llevo veintiocho años haciendo televisión en directo, es algo muy estresante. Y la radio, bueno, me encanta la radio. Ahí comencé. Me quedo con la radio. De todas maneras la comunicación de verdad no tiene colores ni credos. Es universal”.

Uno se puede pasar horas comentando anécdotas con Carmen y he querido destacar una muy especial. “Estaba entrevistando a Camarón, y se me ocurre canturrear unas bulerías.[Risas] Qué descaro. Hoy no sé si lo haría. Y Tomatito se arrancó con la guitarra y el propio Camarón haciéndome el compás. (Silencio y un brillo especial que asoma a sus alegres ojos) Pobre, que gran hombre Camaron”. Esa es Carmen, que es capaz de emocionarse con una anécdota de hace muchos años. Le pregunté si sentía la cercanía de la gente. Si se sentía profeta en su tierra. “¿Qué es ser profeta en tu tierra? ¿Qué te llamen para presentar una feria, o para ser pregonera? Para mí es que la gente de la calle, el pueblo, la que me hace profeta. En ese sentido sí que lo soy”. Y me consta que cuando está en cualquier ciudad o pueblo de nuestra comunidad es literalmente llevada en volandas por la gente. Es fácil querer a Carmen. Y antes de pasar a la comida le pregunte que pensaba de los medios de comunicación públicos. “ Los medios públicos deben ser objetivos. He trabajado en ocho televisiones a la semana y en ocasiones, bueno, apreciaba cierta falta de objetividad, y eso no debe suceder nunca”. Dicho queda.

LA COMIDA

Sin lugar a dudas la comida estuvo a la altura de nuestra invitada: sencilla y muy malagueña. Tras la apertura de una botella de Botani blanco, selección de bodegas Lara, nos fueron presentados unos espetos de sardinas, conchas finas y un tartar de salmón al estilo de la casa que estaba buenísimo. Me interese por cómo se sentía con las instituciones malagueñas. “ Los políticos me han respetado mucho. Me han tratado siempre muy bien. Quiero destacar que nuestro alcalde, Paco de la torre, me ha ayudado mucho. Le estoy muy agradecida. Al igual que a dos personas que en un momento de mi vida profesional influyeron para que me fuese a Canal Sur. Quizás ese fue el verdadero comienzo de todo. Me refiero a Lole Almagro un beso gigante para ella, y a Miguel Ángel Blanco, hoy en día propietario del exclusivo lugar de copas y cocteles, “Puerta Oscura”. A los dos un abrazo enorme “. Y yo aprovecho para hacérselos llegar igualmente. ¿Crees que sobra o falta algo en nuestra ciudad? “[Silencio] Lógicamente no vivo de espaldas a la ciudad y me intereso por todo lo que ocurre en Málaga, pero opino que ser político es muy difícil y no me siento lo suficiente informada como para criticar o sencillamente opinar con determinados temas. Es fácil ver los toros desde la barrera”. En esto que Miguel Medina aprovechó para obsequiarnos con una extraordinarias almejas de la bahía y unos boquerones al limón, buenísimos. Tomamos una copa de tinto Habla del silencio que estaba riquísimo. Dicen que llevas papeles en las manos pero que rara vez los mira… “ Si te refieres a llevar un guion establecido, nunca me han gustado. Una cosa es presentar un acto, el orden de intervenciones, etc. Y otra llevar escrito lo que hay que decir. Una vez me escribieron un guion, en mi primer programa de Abanico, y no le hice caso. Hasta hoy”. Para terminar la comida nos tomamos unos postres recién hechos en la casa: tarta de manzana con helado y tarta de zanahoria. Mi agradecimiento a Miguel Medina y todo su equipo y felicitaciones a Samir. Para despedirme de Carmen le pedí que dirigiese algunas palabras a toda esa gente, esas familias enteras, que le siguen desde siempre. “(Silencio) Pues le digo a mi gente de mi Málaga, que me sigan dando besos y abrazos cuando me vean. Quiero darles las gracias de corazón por estar siempre ahí conmigo”. Nada más que añadir. Termino esta crónica empañado de malagueñismo. Hasta siempre Carmen.

LOS VINOS

Blanco: Blanco Botani. Un vino malagueño, de la Axarquia, fresco, suave y de un dulce aterciopelado. Lo tomamos muy frío. Delicioso.

Tinto: Habla del silencio. Extraordinario vino extremeño. Intenso y goloso, con un inconfundible sabor a cerezas. Muy recomendable.

Patrocinado por: