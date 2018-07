Francisco Javier Jurado: "Coco," malagueñero

Eran las dos y cuarto de la tarde, y un aire espeso de terral invadía el ambiente. El sol de medio día de verano malagueño sesteaba sobre calles y terrazas de la Malagueta. En una franja en la lejanía, entre dos calles, se dejaba entrever tímidamente el horizonte azul del Mediterráneo. Todo un ambiente malagueño que el destino recreaba para recibir a nuestro invitado de hoy. No podía ser más especial este encuentro con una persona que es Málaga en esencia: Coco Jurado, de profesión malagueño.

El restaurante

Y como el encuentro de hoy prometía ser todo un canto a nuestra ciudad, fuimos recibidos en el nuevo Café Central de la Malagueta. Allí nos aguardaba Nacho Prados Fernández-Baca, gerente y coordinador general, como el que espera a unos amigos. Se le notaba feliz por el trabajo que se viene realizando en este nuevo punto de encuentro gastronómico. Más tarde se incorporaría Rafael Prados, quién se desplazó desde el otro establecimiento en la Plaza de la Constitución para saludarnos. Juan García es el jefe de cocina de este restaurante llamado a ser nuevo referente en la Malagueta y quien nos descubrió algunos de sus magníficos platos. Ahora les continúo narrando. Toda una experiencia.

El invitado

Coco Jurado es uno de los más importantes comunicadores que ha tenido nuestra ciudad, y por pura vocación. De cada diez palabras que pronuncia, una de ellas es Málaga o algo referido a ella. Le pregunté por la definición de ese nuevo término acuñado por él: malagueñero. "El malagueñero es aquella persona que trabaja por Málaga, y además, no tiene por qué ser malagueño". Entonces tu eres malagueñero… "Málaga es mi vida, mi eterna enamorada, mi razón de ser y de vivir". Queda claro su amor por nuestra ciudad. El año 2017 fue un año muy especial para ti. "Desde luego, aunque creo que el destino me premió por un año tan difícil como fue el 2016. Pero con mucha lucha y mucha fe, aquí estoy. (Silencio) Sí, 2017 fue fantástico. Mi pregón de Semana Santa, y luego ser abanderado en la feria de Málaga. Ser abanderado fue una experiencia extraordinaria, única. Me sentí un privilegiado. Me llevo a la tumba el momento en que recorrí el pasillo de la Victoria y extendí la bandera de Málaga a los pies de la Virgen. Fue uno de los momentos más espléndidos de mi vida. Y en el pregón de Semana Santa intenté tener presente a Málaga en cada párrafo, en cada frase. Aquello era Málaga… Pero lo más importante del año fue superar mi enfermedad. Y ahora además puedo luchar por los demás, ayudar a los que padecen una enfermedad como la mía. Soy tremendamente afortunado, y feliz. Darlo a conocer a los profesionales y estos a los enfermos".

En su profesión de comunicador, habla mucho sobre Málaga, le pregunte por las luces y sus sombras y por la relación del malagueño con su ciudad. "Málaga está exultante, pero como te he oído decir, y estoy de acuerdo, puede morir de éxito. No le plantamos cara a los problemas. Perdemos identidad y tradición por días. La apuesta por tener una ciudad cultural nos cuesta mucho dinero a los malagueños como para que nos invada el turismo diésel: andar mucho y gastar poco. A muchos malagueños les resbalan las cosas de Málaga. Critican lo nuestro y les parece mejor lo de fuera. Nuestro problema es que, por ejemplo, nuestra Semana Santa tiene que ser mejor que la de Sevilla, y nuestra feria, y los Carnavales mejores que los de Cádiz, y nuestra Cabalgata de Reyes mejor que… Cuando lo que tenemos que buscar es que lo nuestro sea nuestro, y punto. Con nuestro carácter, nuestro estilo propio".

Su biografía Coco Jurado estudió en los hermanos Maristas, y ya desde muy joven saludaba a la Virgen Blanca de San Lázaro premonición de su vida cofrade. Sanitario como su padre, en cuanto tuvo oportunidad abrazó al mundo que más ama: la comunicación. Veinte años en COPE y posteriormente en Procono TV avalan la trayectoria de este enamorado de Málaga. Su participación en todo tipo de actos y eventos sobre tradiciones de nuestra ciudad han ocupado y ocupan se agenda diaria. Sus hijos Javier y Marta, su compañera Tuny, y sus dos nietas saben muy bien de lo que les hablo. Le pregunté cuándo fue la última vez que habló con su Padre Jesús El Rico que le protege. "Hace tres días. Me veo con ÉL todos los viernes, en Santiago". Eres consciente de que Málaga te quiere, le comenté. Esta fue su respuesta como regalo para todos nosotros: "Me siento extraordinariamente bien tratado. Soy consciente de que mucha gente me quiere. Me llena de orgullo. Nunca podré devolver tanto cariño. La vida nunca me dará tiempo para agradecer y devolver todo lo que me han dado: mi familia, mis amigos, mis vecinos, la gente de Málaga. Siempre estaré dispuesto por Málaga, esta ciudad de sueño que tanto amo". Como comprenderán, ni una palabra más que añadir. Hasta siempre Coco.

Hay vida más allá de calle Larios, le pregunté. "No hemos respetado los barrios de Málaga. Calle Larios y su entorno lo ha acaparado todo. Estamos a tiempo de recuperar la Victoria, Capuchinos, Molinillo, Lagunillas, por citar los más cercanos al casco histórico. La Victoria es la alfombra del Santuario de la Patrona, y Lagunillas el nuevo Soho de la ciudad. El monte de Gibralfaro está desaprovechado cuando es el pulmón del centro". Andan estos días revueltos en la Agrupación de cofradías con el cambio de itinerario. Dijiste en una ocasión que la Agrupación debía estar más agrupada. "Y es así. Las cofradías tienen que estar más agrupadas que nunca. Debe existir unanimidad en todas las decisiones. La Semana Santa no dura siete días. Esos son los días de la manifestación pública de fe. Pero el resto del año hay vida cofrade y se trabaja igualmente. La semana santa además, es una expresión popular que afecta a muchos barrios, no todo se queda en el centro". Como se puede observar, Coco es una persona crítica con las cosas de su ciudad, para buscar la perfección. "Se puede pensar que soy muy crítico, pero es que a Málaga hay que respetarla".

La comida

Ensimismado andábamos hablando de Málaga de nuestras cosas, cuando Nacho hizo los honores y abrió mesa con unas extraordinarias gambas acompañadas de un blanco Martín Codax. A continuación una ensalada de pollo con mayonesa al moscatel, pasas y manzana obra de Juan García, que estaba extraordinaria. Y continuamos con nuestra conversación y le pregunté qué cambiaría si estuviese en su mano. (Silencio) "Muchas cosas. Le daría una solución al río. Es prioritario. Estamos en e siglo XXI y el río sigue separando la ciudad. Eso no puede ser (silencio). Hasta que no le demos una solución al río la ciudad no avanzará. También desarrollaría una mañana de viernes santo. Aprovecharía el día entero de procesiones y actos relacionados con ese día". Como se puede comprobar, cambios de verdadero calado.

Continuamos con el recorrido gastronómico y degustamos un delicioso pan de mostaza con pastrami y a continuación un secreto ibérico con salsa teriyaki cocinado a baja temperatura, todo ello acompañado con un extraordinario vino tinto La Depa, de la sierra de Ronda, producción propia de bodegas Lara. Le pregunté a Coco por lo que pensaba que sobraba o faltaba en nuestra ciudad. "Sobran los que no quieren nuestra ciudad. Falta mayor conciencia colectiva, hay que ser más malagueñero. Falta volcarnos más con nuestros artesanos que trabajan para la semana santa, especialmente los orfebres". Pues ya ven, no da puntada sin hilo nuestro querido amigo Coco.

Para cerrar la comida degustamos una tarta de queso, especialidad de la casa. Mi felicitación a Rafael Prados y a su hijo Nacho por esta nueva apuesta empresarial. Y para terminar nuestro encuentro le pregunté a nuestro invitado por un momento especial de la Semana Santa. "Pues aparte del miércoles, que es el día de salida de mi cofradía de El Rico, todos aquellos momentos especiales que tengo el privilegio de vivir en el set de retransmisiones mientras trabajo. Hace años que perdí la grandeza de ver las procesiones en la calle, estar en la piel de la ciudad, pero a cambio veo todo lo más significativo en cada momento". Y con estas palabras y un cariñoso "que Dios te bendiga", nos despedimos de un hombre que respira Málaga en lugar de aire.

Los vinos

Blanco: Martín Codax.

Fresco y afrutado. Muy bueno. Un vino que nunca falla. Nos encantó.

Tinto: La Depa.

En un encuentro tan malagueño no podía faltar un vino de la tierra. La Depa de bodegas Lara. Extraordinario vino producido en Ronda y que ya ha conquistado los paladares más exigentes. Muy recomendable.

