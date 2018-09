Javier Domínguez Bandera: El mar en su alma, Málaga en su corazón

Hoy es un día de esos especiales en los que un humilde servidor se siente profundamente agradecido por tener determinados amigos, y este es el caso de nuestro invitado de hoy: Javier Domínguez Bandera, Javi, Chico Banderas para muchos malagueños. Un hombre que se ha ganado el cariño, el respeto y, como no, la admiración de los malagueños de toda condición. Un hombre maduro, joven hombre, que conduce su vida con la misma firmeza que la caña de los barcos que gobierna. Lo dicho, hoy es un día especial que va a resultar muy difícil resumir dentro de los límites este espacio.

El restaurante

Como no podía ser de otra manera tratándose de nuestro invitado, seleccionamos para este encuentro un restaurante directamente vinculado a él: La Sole del Pimpi. Un lugar muy especial para tan singular encuentro. A nuestra llegada se encontraba presto Pepe Cobos, quien nos recibió con el cariño que en él es habitual y nos preparó una sorpresa que más adelante les narraré. Fuimos conducidos por Pablo Gonzalo, gerente y coordinador del establecimiento. Todo un experto en estos menesteres. Marcelo Spinola como jefe de sala no dejó un solo detalle al azar. Y de la comida, que más adelante detallaré, se encargó el chef Juanjo Perles a quien la cocina nipona no esconde ni un solo secreto. Demostrado quedó.

El invitado

Venía Javier con paso un tanto acelerado, como hombre acostumbrado a ajustar los tiempos, de visitar las obras del teatro Alameda, unos de los proyectos en marcha que él coordina. “El teatro Alameda va a ser un espacio único, distinto, se convertirá en un referente cultural en nuestra ciudad”. Y me decía esto con un brillo especial en los ojos, como la ilusión de un sueño a punto de cumplir. “ El teatro nos está suponiendo una inversión muy grande, pero va a merecer la pena”.

Lógicamente, encontrándonos en un lugar como La Sole, tenía que preguntarle por los numerosos proyectos en los que se encuentra inmerso junto con su hermano Antonio. “Así es. Este lugar (silencio), cómo te diría, es un espacio muy especial para nosotros. A nadie se le escapa que El Pimpi es un emblema en nuestra ciudad, para nosotros ha sido como cumplir un sueño, otro sueño”. Vamos, que no paráis. “(Risas) Mi hermano es hiperactivo, y cuando se le pone una cosa (risas). Para mí es un orgullo ser hermano de Jose (que es como llama a Antonio), desde pequeño, desde que jugábamos a las bolas y a las chapas. ¡Ah! Y que conste que casi siempre ganaba yo (risas).

Su biografía De padres malagueños, de Ronda y Casarabonela, Javier crece junto a su hermano, en la malagueña y céntrica calle Sebastián Souviron. Allí, en la azotea del cuarto piso sin ascensor, tenían el cuartel general de sus días de juegos y aventuras imaginarias, mucha imaginación. “Sabes, mi niñez no la cambio por nada. Se desarrolló entre mi calle y la calle San Juan. Y mi hermano (silencio), a él lo adoro desde pequeño. Es mi hermano mayor, entre otras muchas cosas”. Después la vida continuó ,se hicieron mayores y su hermano se marchó a desarrollar su futuro fuera de Málaga. Le costó muchísimo trabajo la separación. Aún hoy le cuesta. “ Así es, pero Jose regresa a Málaga cada vez que puede”. Le pregunte por un sueño que tuviese por cumplir. Esta es su respuesta: “ ¡Uf!, me quedan muchos sueños por cumplir. Me encanta soñar. No entiendo las personas que no tienen sueños. Soñar es de alguna manera vivir con la esperanza de conseguir nuevas metas. Yo tenía el sueño de crear una familia. Y Ahí están mi mujer, Mª Ángeles, y mis hijos Víctor –estudiante de Multimedia en Barcelona– y Javier –arte dramático en Los Ángeles–”. Desde aquí les envío un abrazo y mis felicitaciones por tan especial familia. Dicho queda. Y le pregunté por lo que más detesta en la vida. “(Silencio) No me gusta la mentira y sobre todo detesto la vanidad. La gente que va de “sobrado” aunque tenga motivos para ello. No los soporto”. Y con esta reflexión finalizo esta crónica que estoy seguro nos ha servido para descubrir algo más de este personaje con mucho sabor para honra de Málaga.

Y cuando se está al lado de alguien hiperactivo, pues eso, que en la actualidad administro más de diez empresas”. Y sin embargo eres un destacado deportista de élite de nuestro país, otro orgullo para nuestra ciudad. “No se si soy un deportista de élite, eso para mí es lo de menos, ahora bien, si esa denominación te la da el conseguir títulos, pues será así”. Y le recordé los récords conseguidos: cuatro copas del rey de vela, dos de ellos consecutivos el año pasado y este, campeonato de Europa, más de veinte años compitiendo… “La verdad es que no me había puesto a pensarlo. Llevo compitiendo desde 1997. El mar es otro mundo (brillo especial en su mirada y unos instantes de silencio) Cuando estoy navegando es otra cosa. Todo cambia. El mar es mi amigo, mi aliado. Hay que entenderlo. Este año hemos tenido el orgullo de ganar la copa del Rey con el barco Antonio Banderas Design, todo un reto”.

Le hice referencia a la imagen que existe de que la vela es un deporte para gente exclusiva, para pijos. “No, para nada. A quien dice eso lo pondría navegar con nosotros. Lo que se lucha, lo que se arriesga, incluida a veces la propia vida, no está hecho para figurar. Es durísimo. Otra cosa es el escaparate de presentaciones y esas cosas, pero eso es normal. Es parte del espectáculo para patrocinadores y medios de comunicación. Ocurre en casi todos los deportes.” Y le pregunte si regatea mejor en el mar o en tierra firme en el día a día. “ A mi me encanta navegar, pero es cierto que a veces la vida te plantea situaciones que tienes que “regatear” , por utilizar tú mismo término. Y ahí también me desenvuelvo “. Y de Málaga hablamos en profundidad durante la comida. No se lo pierdan.

La comida

Un restaurante, un buen restaurante, debe reunir una serie de condiciones básicas como es el ambiente, la decoración, el servicio y como no, lo más importante, la comida. Todos estos atributos, hacen de La Sole un lugar de referencia en la actualidad. Su comida japonesa no deja de sorprender a los más entendidos. ¿El secreto? La fusión que Juanjo Perles ha conseguido crear de la más pura gastronomía japonesa con productos y platos andaluces. Algo único. No dejen de probarlo.

Les decía al principio que Pepe Cobos nos tenía preparada una sorpresa: un tomate huevo de toro, marca de la casa, troceado con aceite y sal. Toda una delicia. Tuvimos la suerte de contar con la presencia de Juan Antonio Lara y la posibilidad de degustar los vinos por él seleccionados –Bodegas Lara– blanco Botani y tinto de producción propia, en Ronda, Le Depa. Un tinto especial. Tan especial que degustamos la primera botella de la nueva cosecha. Todo un privilegio que aportó Juan A. Lara para tan especial ocasión. Desde aquí muchas gracias por sus atenciones.

Juanjo Perles nos preparó una selección de sus platos más significativos comenzando con un pez limón japonés, salmón ahumado con cítricos, guindilla ahumada y arroz inflado y magret de pato con emulsión de manzanilla y Pedro Ximénez. Exquisitos. Y nosotros continuamos con nuestra charla y le pregunté por Málaga y sus sentimientos por nuestra tierra. “Nosotros somos de aquí y queremos lo mejor para Málaga. Tenemos las ideas muy claras para hacer Málaga más ciudad todavía. Contamos con gente que nos apoya y aprovecho para dar las gracias a todos ellos por ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos y realizar nuestros proyectos”. Dicen que en Málaga somos muy críticos con los nuestro. “Puede que sea así, pero la autocrítica es indispensable para mejorar. El conformismo te lleva a la mediocridad. Málaga era, hace años, una ciudad estancada, de segunda. Hoy es un referente nacional e internacional. Solo falta que nuestro equipo de fútbol regrese a primera (risas)”.

Aprovechando un momento de silencio, Juanjo Perles nos presentó una selección de entrantes compuestos por niguiris de vieira, de ventresca de salmón, de pez limón y el denominado “Ibérico”, con atún y jamón de castaña. Unas delicias para el paladar. Y continuamos nuestra conversación con los proyectos solidarios, que no son pocos. “Aparte de la Fundación Lágrimas y Favores, que se creó en el año 2010, tengo que decirte que por nuestra educación, somos solidarios desde pequeños, algo que llevamos a la práctica siempre que podemos. Además colaboramos con múltiples asociaciones a las que aportamos nuestro granito de arena, muchas de esas colaboraciones vinculadas a la agrupación de cofradías. La Semana Santa es algo muy importante para Málaga y, en contra de lo que piensan muchos, no dura solo siete días. Toda esa labor social se realiza a lo largo de todo el año, y es un trabajo, a veces sordo, pero muy importante para la ciudad”.

De todos es conocida la tradición cofrade familiar, tanto de Javier como de su hermano, lo que les ha llevado a recibir numerosas distinciones. Javier recibió el premio Cofrade de Málaga, entre las más destacadas. Para terminar nuestro recorrido gastronómico tomamos unos rollos de salmón montés y de solomillo con trufa negra. Sencillamente extraordinarios. Nos resultó imposible llegar a los postres, por lo que terminamos con un café. Mi agradecimiento y felicitación a Pablo Gonzalo, al chef Juan Perles y a todo el equipo de profesionales de la Sole, un lugar con encanto y una magnifica cocina. Un recorrido gastronómico extraordinario, acompañado por un malagueño sencillo, humilde, solidario y con los pies en el suelo. Hasta la próxima Javier. Enhorabuena.

Los vinos

Blanco: Botani blanco.

Este vino moscatel, blanco seco, de origen malagueño, es muy recomendado para compartir con arroces, trufas negras y comida oriental, algo que hicimos en esta ocasión.

Tinto: La Depa.

Vino de elaboración rondeña, D.O. Sierra de Ronda, de las bodegas Lara. Un vino joven y de gran personalidad, hecho con uvas garnacha, que no dejan a nadie indiferente. Sus recuerdos a fruta fresca se mantienen durante toda su degustación. Muy recomendable.

Patrocinado por: