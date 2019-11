Juan Carlos Pérez López: Capitán dentro y fuera del terreno de juego

Juan Carlos Pérez, Juankar, se ha convertido en un Personaje con sabor por méritos propios. Cinco años hace que se instaló en nuestra ciudad, en nuestro equipo de fútbol, y en tan corto espacio de tiempo ha calado en nuestra afición, en nuestra sociedad, donde suma multitud.

Un hombre sencillo y bastante humilde que cuando se viste con los colores de su equipo se transforma en un guerrero audaz, perspicaz, rápido y luchador. Uno de los capitanes de nuestra escuadra blanquiazul. Con su colaboración vamos a conocerlo un poco más.

El restaurante: La Vinoteca Bouquet

El restaurante que nos acoge en esta ocasión es un establecimiento que en un corto espacio de tiempo es ya referencia en la remozada Alameda de nuestra ciudad: Vinoteca Bouquet.

Al frente de la misma nos recibió su propietario José Ignacio Martínez. Tras recibir a nuestro invitado, nos dejó en las expertas manos de su metre, hombre de reconocido prestigio en nuestra ciudad, David García. Como jefa de cocina Saida Hitmi.

Es éste un establecimiento que como el propio José Ignacio define, se dedica primordialmente a la venta de vinos, con la opción de disfrutar de descorches en el propio local y maridar con unos platos de contrastada originalidad y calidad.

Además, es un lugar indispensable para los amantes de las ginebras. Las más variadas y exclusivas especialidades de prácticamente de todo el mundo pueden encontrarse en sus estanterías. De lo que degustamos a continuación les narro.

El invitado: Juankar

Recién finalizado el entrenamiento con el equipo realizamos este encuentro con Juankar, un jugador querido y muy reconocido por nuestra afición malaguista. Un hombre al que las cosas no le salen últimamente todo lo bien que él quisiera, pero que no por ello baja la guardia. Un joven de 29 años con la madurez del hombre curtido en mil batallas.

¿Cómo es el presente de Juankar después de cinco años en nuestro equipo? [Silencio] La realidad es que hoy en día no estoy rindiendo como me gustaría. Aunque entreno a tope. No es algo solo físico. Estamos expuestos a lesiones, pero lo más complicado es la mente. La situación del club, temas personales. No somos robots ¿sabes? somos personas y trabajamos también contra todo eso. Quiero tomar responsabilidad y me gustaría revertir la situación del club yo solo. Pero es imposible”.

En cualquier caso Juankar volverá muy pronto a ser el de siempre. “Me considero serio en mi trabajo y disciplinado en mi vida privada”. Eso va en el ADN de capitán. “Como cualquiera de mis compañeros, el capitán también está para transmitir que nos duele la situación y vamos a hacer lo imposible por revertirla”.

Muy personal Nacido en la madrileña localidad de Boadilla del Monte, a escasos 15 minutos de la capital, Madrid, pronto comenzó a destacar en el mundo del fútbol y en la vida. “Sigo siendo la misma persona de siempre. Creo que todo ello es gracias a los valores que me inculcaron mis padres. Todo lo que 12 hoy se lo debo a ellos”. Con doce años recibe la oferta de incorporarse a las categorías inferiores del Atlético de Madrid, oferta que declinó para que seguir con sus amigos del equipo de toda su vida. “Mis padres siempre me dejaron que hiciese lo que quisiese. No sufrí una sola presión en mi vida por parte de ellos”. Un hombre que durante toda su vida sigue la máxima de ser amigo de sus amigos. “Llevo nueve años fuera y echo de menos a mi familia. Nunca pierdo contacto con mis amigos. Los que me conocen saben que soy una persona cercana, alegre y sencilla”. Casado con Pastora y padre de Martina, de 3 años, ha creado con ellas su propio universo en nuestra ciudad. Una persona que se define como muy sensible, al que le afecta especialmente ver a la gente sufrir, el fallecimiento de su abuela, el año pasado, le marcó especialmente. Persona generosa dentro y fuera del campo, no duda en apoyar a los jóvenes de la cantera. “Es muy importante cuidar a los chicos que vienen de abajo porque son el futuro. De ahí procedemos todos. Ahora hay jugadores más jóvenes cubriendo mi posición realmente bien. En el futbol juega quien mejor está. Espero encontrar pronto de nuevo el camino”. Y viajando entre momentos del pasado Juankar me habla de momentos muy especiales de su vida. “ No olvidaré nunca el nacimiento de mi hija y mi lesión de rodilla en el Bernabeu”. Amigo de todos los que le rodean, le gusta compartir tiempo con los demás. “Disfruto especialmente cuando nos juntamos en Navidad,- muy pronto de nuevo- con todos los miembros del club. Creo que es básico que todos se sientan valorados. Me encanta compartir con ellos”. Juan Carlos Pérez López, Juankar, el hombre al que le encanta tener siempre gente en casa, cuanta más mejor. Que se defiende muy bien en la cocina – lo último ha sido realizar cursos de sushi, ceviches y tartares – y que sabe apreciar el valor de un buen vino. Y si es disfrutado con sus amigos, mucho mejor. “He tenido y tengo una buena vida. Disfruto el día a día de mi familia, mis amigos y mi trabajo”.

Después de estos años, ¿qué valoración hace? “[Silencio] En primer lugar quiero decir que el año que me incorporé tuve varias ofertas y sin pensarlo me decanté por venir a Málaga. Yo conocía un poco Málaga y no me lo pensé. Es una ciudad extraordinaria. De estos años en Málaga, para mí el mejor ha sido el segundo. Me respetaron las lesiones y rendí al máximo. De todas maneras debo decir que a pesar de las posteriores lesiones he rendido bien y lo he dado todo. [Silencio] Espero volver muy pronto y estar con el equipo en el sitio que le corresponde a este gran club”.

La afición te apoya cada vez que saltas al terreno de juego. “Sí, y estoy muy agradecido. La afición siempre se entrega al equipo sin pedir nada, desde el principio te lo da todo. Dentro y fuera del campo, y eso el jugador lo agradece. Nos motiva especialmente”

Y ahora les está tocando a ellos también pasar por momentos difíciles. “Igual que ellos están preocupados también lo estamos nosotros, pero te voy a decir algo muy importante: la afición y los jugadores juntos somos imparables y aunque estamos pasando por momentos malos nada va a poder separarnos. Estamos los que estamos y esos somos los que tenemos que pelear. No hay excusa. Hay que tener tranquilidad. La temporada es larguísima y en dos semanas puede cambiar todo”.

De los distintos equipos por los que ha pasado, ¿qué afición le ha impactado más? “Sin lugar a dudas las del Betis y la del Málaga. En Sevilla conocí a la que hoy es mi mujer y en Málaga me siento como en mi casa. Y las aficiones del Betis y Málaga han sido las mejores, pero la del Málaga además es perfecta. Lo demuestra en los malos momentos. Lo que vivimos la última jornada el año pasado contra el Depor fue inolvidable. Cualquier aficionado al fútbol se habría emocionado. Además acoge magníficamente a los jugadores. Todos nos sentimos muy queridos”.

Hubo un momento en que se rumoreó que quizás saldrías del Málaga. “He tenido ofertas para salir, pero mi decisión ha sido quedarme aquí. Por mis compañeros, por todos los que trabajan en el club, todas esas personas que trabajan para nosotros. Para mí son igual de importantes. Cada uno en su parcela. Nunca me he planteado, ni tan siquiera pensarlo, salir de Málaga. A pesar de las circunstancias, estoy encantado de estar en Málaga. Es la ciudad en que más personas he conocido. Pertenezco al club gastronómico Paco Rengel. Algo muy especial”.

Ha tenido una trayectoria larga y no podemos olvidar su procedencia de un equipo como el Real Madrid. “Con 17 años estaba en la categoría de juvenil y de ahí pasé al Castilla para debutar con 19 años con el primer equipo. Recuerdo especialmente que Ronaldo me acogió como a cualquier otro compañero. Es un trabajador del fútbol. De todos los equipos he aprendido muchísimo”.

¿Y los entrenadores? “Claro. Todos aportan lo suyo. Víctor es un entrenador espectacular que se ha tenido que adaptar a circunstancias extradeportivas y lo está haciendo genial. Él nos levanta el ánimo. Su frase habitual es: cabeza arriba y a seguir trabajando. Y eso hacemos”. El mundo del fútbol está evolucionando, ¿qué cambiaría si estuviese en su mano?

“[Silencio] Lucharía por que el fútbol recuperase su esencia y dejase de ser puramente un negocio. Los jugadores volverían a tener el lugar que siempre han tenido. Nosotros defendemos los colores de un club y tenemos que ser firmes con nuestra manera de pensar”. Y con estas interesantes reflexiones de Juankar pasamos a la comida.

La comida

Para aquellos que aún no conozcan Vinoteca Bouquet, les adelanto que es el lugar ideal para conversarse unas botellas con los amigos y de paso maridar con unos platos extraordinarios. Y a ello se puso de inmediato David García, descorchando una botella vino blanco de La Mateo, y de entrada unas alcachofas confitadas a baja temperatura con anchoas y queso de cabra y un pulpo a la brasa, versión Bouquet, con patata en crema. Dos platos sencillamente exquisitos. Nosotros continuamos con nuestra conversación.

Es un jugador muy rápido. ¿Lo es en general en la vida? “[Risas] No, de entre mis cualidades quizás la velocidad sea la más destacada. Pero tengo otras. En cualquier caso, no es bueno ir rápido por la vida. Claro, en el campo sí, es mi profesión, es mi ubicación en el terreno de juego y es normal. Pero hay que pensar antes de ir a la carrera. Algo que hay que aplicar en el día a día”. ¿Qué valora más en un jugador? “Valoro especialmente que un jugador sea determinante. Que corra mucho o poco me da igual, lo importante es lo que aporte al equipo”.

La presentación de uno de los platos estrella de Bouquet nos hizo detener nuestra charla: bacalao noruego cocinado a baja temperatura con espárragos salteados. Para el plato que venía a continuación cambiamos a una copa de tinto Chafandin, realmente bueno. Maridó a la perfección con la presa ibérica al estilo ”maravilla”, denominación que del mismo hace Saida Hitmi.

Les aseguro que merece la pena probarlo. Para cerrar la degustación maridaje tomamos un plato de quesos variados, nacionales e internacionales, unos curados y otros de pasta blanda, realmente deliciosos. Felicitamos a José Ignacio por su apuesta gastronómica, así como al tándem de lujo que forman David y Saida. Mi agradecimiento por sus atenciones durante nuestro encuentro.

Para finalizar le pregunté a Juankar por un sueño que le gustaría cumplir, y esta fue su respuesta: “Si pudiese, revertiría la situación que atraviesa el club, la ciudad y la afición. Ojalá pudiese cumplirlo. De momento voy a continuar haciendo lo que está en mi mano: trabajar para que todo vaya mejor”.

Mi agradecimiento a Juankar por este rato que nos ha dedicado de su escaso tiempo libre en plena temporada y mi agradecimiento como malagueño y malaguista por sus palabras. Hasta siempre y mucha suerte.

Los vinos

Blanco: La Mateo. Magnifico vino de la D.O. Rioja. Un vino y complejo a la vez que cremoso y persistente. Muy recomendable.

Tinto: Chafandin D.O. Ribera del Duero. Un vino sabroso y persistente con aroma a fruta madura. Maridó a la perfección con la carne que degustamos.