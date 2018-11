Teodoro León Gross: El compromiso con la ética y la verdad

Hoy tengo el honor y la oportunidad de traer a esta sesión a una persona muy admirada por muchos y, por qué no, criticado, por otros. Un periodista actual, atrevido, de verbo directo pero a la vez pausado. Tan atrevido que podría parecer soberbio, incluso efímeramente altanero, y sin embargo, en la distancia corta, cuando baja la guardia, se deja entrever una sincera timidez. Su presencia en numerosos medios de comunicación, casi a diario, da muestra de su vocación permanente y su compromiso con la sociedad y con él mismo. Doctor en periodismo y filólogo, ejerce como profesor titular de Periodismo en la UMA. Su conocimiento de la política es tan profundo como sus reflexiones sobre la vida en nuestra sociedad. Un poco más adelante comprobarán cuánto de cierto hay en lo que les digo, aunque lamentablemente resulta del todo imposible reproducir en esta sesión todo su contenido. Es todo un orgullo para nuestra ciudad contar con este malagueño excepcional: Teodoro León Gross.

El restaurante: Hermanos Alba del Palo

Quiso la casualidad que este encuentro se realizase en un lugar visitado con asiduidad por nuestro invitado, el restaurante Hermanos Alba del Palo. A pesar del día un tanto intempestivo que se nos presentó, Juanma Alba, como jefe de sala, y su equipo, lograron que nos sintiésemos cómodos, como en casa. Del recorrido gastronómico, puramente marinero y mediterráneo, tuvo mucho que ver Manolo Alba, jefe de cocina y propietario del establecimiento. Toda una tradición gastronómica que acompaña a esta saga familiar. Un total de 14 personas conforman la plantilla de este famoso restaurante, seis en la cocina – bajo las órdenes de Manolo Alba– y ocho para el servicio. Más adelante les narro.

El invitado: Teodoro León Gross

Tal y como se nos presentaba el día, un tanto revuelto y nuboso, Teodoro acudió a nuestra cita con un molesto catarro que venció, o al menos doblegó, durante el tiempo que duró nuestra entrevista, algo que le agradecí sobremanera. Y me interesé por su trabajo de periodista. “El periodismo es una profesión muy vocacional en la que existe un altísimo compromiso con la verdad, con la realidad y con la ética. El periodismo desconectado de la realidad no es periodismo”.

Siempre se ha dicho que los medios de información, especialmente los periódicos y la radios, son muy influyentes. “[Silencio] De eso nos jactábamos en el siglo XX. Entonces eran muy importantes, muy influyentes. Pero en la actualidad no es así. Se ha perdido mucho poder e influencia. Sobre todo a partir de la implantación de internet y las redes sociales”.

Escribes mucho y con grandes dosis de crítica sobre la política y los políticos. ¿Tan mediocres son? “En primer lugar es imprescindible tener en cuenta que la política es algo esencial que hay que cuidar. La mediocridad a veces es una sensación que percibimos equivocadamente. Nuestros políticos son buenos y su formación, en líneas generales, está en la media o por encima de los del resto de nuestro entorno.”

Pero he oído a muchos periodistas comentar la mediocridad del sistema. “Pero esa mediocridad proviene de la organización de los propios partidos. En las listas cerradas, habitualmente se premia el vasallaje y la obediencia sobre la inteligencia y el liderazgo. Este tipo de políticos tienen un conocimiento de la realidad bastante bajo. Miran más hacia dentro, hacia su partido, que hacia la sociedad”.

Su biografía Malagueño de pura cepa, estudió con los jesuitas del colegio San Estanislao. De ellos absorbería, hasta hacerlo propio, su solidaridad con los más desfavorecidos. ”Recuerdo cuando acompañaba a mi madre a la costurera a la barriada de la Palma que aquella zona de la ciudad parecía Beirut en guerra. Desolador. Y yo vivía apenas a unos kilómetros de allí”. Y continuó con un relato reflexivo, íntimo, que reproduzco sin quitar una coma. “He sido un niño con mucha suerte. La primera etapa de mi vida resulto muy fácil y me presenté en la juventud sin haber sufrido. Escogí esta profesión y aprendí a sufrir. Para ello tuve la suerte de conocer a mi mujer, Virginia. Ella me ayudó a mantenerme. Posiblemente le pedí a la vida más de lo que merecía…”. Sinceras y entrañables palabras. Tres hijos le han dado su matrimonio, Cristina, Virginia y Teo, que hoy son lo más importante de su vida. Y le pedí que me contase un sueño. “[Silencio] Sueño con continuar levantándome cada día feliz y satisfecho. Ver a mis hijos, disfrutar de mi familia. Y si estuviera en mi mano, cambiaría el hambre en el mundo “. Con estas palabras despido a Teodoro León Gross, un hombre que por su profesión se mueve por terrenos inhóspitos, pero que no son suficientes para quebrar su pensamiento solidario y humanista. Enhorabuena.

De ahí la insatisfacción latente de la sociedad con nuestros políticos. “No. Lo que caracteriza este momento político, ahora y desde hace unos años, es la crisis económica. Cuando la crisis asuela un país, con una alta pobreza relativa y mucho paro, entre otros factores negativos, la indignación se vuelca sobre los políticos. Y no se puede echar la culpa de todo lo que nos pasa a ellos, aunque eso no es óbice para olvidar que la sociedad debe tener un pensamiento crítico”.

Pero no me podrás negar ese olor a cloaca que últimamente nos rodea. “Mira, la cloaca ha existido siempre. Ocurre que solo nos llama la atención cuando se destapa. La política es conflicto, pelea. Creo que no deberíamos dramatizar tanto. ¿Sabes? La realidad es imperfecta y nuestro trabajo consiste en estar ahí para verlo y tratar de limpiarla”.

Pero da la sensación que nuestros políticos trabajan siempre a medio plazo y con las encuestas siempre sobre la mesa. “[Silencio] Un estadista mira a largo plazo, a la futuras generaciones. Un político mira casi siempre a las elecciones, pero todos los gobiernos, todos, lo hacen mirando las encuestas”. Entonces tenemos muchos políticos pero pocos estadistas. “En España hay muy pocos estadistas y a veces actúan a medio plazo”.

El Gobierno actual ha luchado mucho por la paridad, incluso ha tenido más mujeres que hombres. ¿El feminismo ha dado un gran paso? “Solo te puedo decir que este será el siglo de las mujeres y será un buen siglo. Me parece perfecto y legítimo el feminismo como aspiración a la igualdad. Yo creo en la supremacía individual pero no en la de grupos. La condición masculina o femenina no deben suponer ninguna ventaja, y las diferencias hay que tomarlas como ventajas no como conflictos”.

Trabajas en prensa y radio, ¿en qué medio te sientes mejor? “Prefiero escribir. Necesito fuego lento para elaborar las ideas”. ¿Qué hacemos con el movimiento migratorio que trae de cabeza a los gobiernos? "[Silencio] Aunque sea muy complejo, ha de existir una política migratoria para darle esperanzas a esos pueblos. El origen de la especie viene dado por los desplazamientos para encontrar mejores condiciones de vida. Ese instinto no ha cambiado. Yo haría lo mismo".

Cambiando totalmente de tercio, y para terminar con este bloque de cuestiones, ¿es Málaga la ciudad del paraíso? “Málaga es la ciudad del paraíso. La bahía, los atardeceres, eso es Málaga. El mediterráneo es el mejor lugar del mundo”.

Como se puede comprobar, las reflexiones de Teodoro León no dejarán, una vez más, indiferente a nadie. Un hombre que aguijonea con sus análisis claros y directos, pero nunca envenenados. Continuamos durante la comida.

La comida

Comenzamos la comida descorchando una botella de Martin Codax Gallaecia. Para acompañar tan fresco y especial vino, Juanma nos presentó una ensaladilla rusa de la casa, de campeonato, y unas coquinas de Benajarafe extraordinarias. Dos platos sencillos y a la vez exquisitos.

Le pregunté a Teodoro por su opinión sobre las críticas a lo andaluz. “[Silencio] Detesto la crítica fácil a Andalucía. Hay que ser crítico, honesto, y analizar que en los cuarenta años transcurridos el Gobierno andaluz ha equilibrado las grandes desigualdades sociales que arrastraba históricamente Andalucía. Pero no hay que caer en la complacencia andaluza”.

Haciendo un símil con la cocina ¿cocinas tus artículos o usas microondas? “[Risas] No, mis artículos son cocinados, nunca cocina rápida. Y por supuesto nunca comida basura. Una buena idea no surge de una manera espontánea. Es el resultado de la lectura, del espíritu crítico. Solo el que busca encuentra, aunque no todo el que busca lo logra”.

Aprovechó Juanma un momento de reflexión, para traernos dos platos que celebramos especialmente: unas gambas blancas de Málaga y un gazpachuelo de los de verdad, que le venían al día que ni pintado. Realmente riquísimo. Para acompañar a estos platos y al que vendría después, descorchamos una botella de un vino de Ribera del Duero, Rolland Galarreta, selección de bodegas Lara, que recomiendo probar. Excelente.

Cerramos mesa con un calamar de la bahía que hacía los honores al magnifico vivo. ¿Tú eres más de huevo fritos y patatas o de caviar? “[Risas] No hay que limitar la misericordia divina. Un huevo frito con patatas y unos pimientos está exquisito, pero el caviar también tiene lo suyo. Lo que pasa es que el caviar es como los amaneceres, que son bellísimos pero suceden a unas horas muy dadas [risas)”.

Para finalizar el recorrido gastronómico, como guinda, Juanma nos sirvió unas trufas y tarta de chocolate. Mi agradecimiento a Manolo Alba, a su hijo y jefe de sala, Juanma Alba, y a todo el personal. Y con este dulce final y una afonía que se volvía a hacer patente en nuestro invitado, acabamos nuestro encuentro. A mí me ha servido para descubrir a otro Teodoro León. Espero que a ustedes también. Hasta siempre –con tu permiso–, amigo Teo.

Los vinos

Blanco: Martin Codax Gallaecia

Extraordinario vino albariño que ha recibido numerosos premios. Su sabor afrutado y ácido le confieren unas características muy especiales. Un vino cargado de sensaciones que nos hizo disfrutar de la comida.

Tinto: Rolland Galarreta

Extraordinario vino de la D.O. Ribera del Duero de Rolland Galarreta. Su sabor es comparable con su suavidad y sin embargo no está falto de carácter. Elaborado a base de variedad de uva Tempranillo y Merlot, han logrado un vino equilibrado.

Patrocinado por: