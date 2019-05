Victoria Abón: La cultura y el arte como formas de vida

Victoria Abón

Malagueña, de madre de Churriana y padre vallisoletano, su amor por el cine y la fotografía la empujaron a hacer periodismo gráfico. Viajera incansable, por su trabajo tuvo la oportunidad de conocer numerosos e interesantes lugares y en muchos casos sus pobladores. “En el año 2002 inicié un proyecto en Tanzania y me quedé impactada por una tribu bosquimana. Me prometí que regresaría para documentar sus costumbres y su vida. Un pueblo que sigue viviendo en contacto y consonancia con la naturaleza”·. En Bostwana tiene su próximo destino. Su hijo Adrián, que cuenta con 25 años, promete ser un gran creador de videojuegos, algo en lo que ya está inmerso, al margen de ser un buen compositor musical. Después de ejercer varios años en el mundo de los reportajes tuvo la oportunidad de dedicarse a lo que realmente le apasiona: la enseñanza. Desde entonces es profesora de Fotografía en la Escuela de Arte de San Telmo. Feminista de condición, aboga y defiende la igualdad real, sin trampas, entre mujeres y hombres. Abierta a la vida y los conocimientos no tiene metas en su destino. “Me gustaría viajar a ciertos lugares del mundo, conocer otras culturas”. Y le pedí que me contase algún sueño que tuviese por cumplir. “Muchos, pero por quedarme en lo más inmediato, aparte de mi asignatura pendiente con los bosquimanos en Sudáfrica, sueño con que la generación de chicas jóvenes actuales de mi familia, cuarta generación desde que mi bisabuela abandonase Valladolid en los años 20 del siglo pasado para irse a Madrid para estudiar, –algo impensable en aquella época– continúen luchando por conseguir la igualdad plena”. Y de esta manera acabamos la crónica de Victoria Abon, una mujer que tiene su lugar destacado dentro de la sociedad malagueña, y cuyo sueño es que algún día cuando una mujer presida una institución no sea algo excepcional. Así sea.