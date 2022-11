AENOR, confianza hacia la transformación digital

En los tiempos actuales, miles de empresas de todo el tejido empresarial mundial cuentan ante sí con uno de los retos más ambiciosos de los últimos años: la transformación digital. También afecta a la llamada Industria 4.0 que es la combinación de tecnologías de operación, OT, e Internet de las Cosas, IoT. Es por ello que en medio de esta renovación tecnológica surgen también nuevos riesgos y ciber amenazas que requieren de nuevas herramientas de gestión que aportan soluciones.

AENOR se encuentra totalmente alineado en el nuevo ecosistema empresarial de Málaga, en el cual destaca la próxima apertura “hub” de ciberseguridad de Google en la ciudad pronosticado para el año 2023, gracias a sus soluciones TI y de ciberseguridad. No obstante, este tipo de mecanismos empresariales no son los únicos de los que dispone la compañía, puesto que no se pueden dejar de lado otras soluciones de gran interés en la actualidad, como es el caso de la sostenibilidad ESG.

Debido al imperioso requerimiento de nuevas soluciones y mecanismos que protejan y acompañen a las empresas en este camino hacia la era digital, AENOR ha desarrollado todo un Ecosistema Digital para que las organizaciones puedan realizar este proceso con confianza y seguridad. Gobierno y gestión TIC, Gobierno, gestión y calidad de datos, y Ciberseguridad y Privacidad, son los componentes de este ecosistema, nueve certificaciones que garantizan la máxima eficiencia en cualquier sector.

Es un hecho que la ciberseguridad y el cumplimiento legal en tecnologías de la información es transversal a cualquier sistema/tecnología de información, por este motivo AENOR ha desarrollado el modelo de Ciberseguridad y Privacidad. Como es reconocido, los sistemas de información son el eje principal para cualquier organización. Por ello, hay una interrelación entre el ecosistema y las mejores prácticas en continuidad de negocio como es la ISO 22301 –el estándar internacional que incluye los requisitos para implantar un Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio–, que permite a las organizaciones continuar con su actividad empresarial, pública o privada, ante incidentes críticos (resiliencia).

El modelo de Ciberseguridad y Privacidad es la piedra angular necesaria de los Chief Information Security Officer (CISO) y de los profesionales de TIC. El uso cada vez más creciente de móviles, redes sociales o Big Data, también acarrea consigo el despliegue de las tecnologías conocidas como SMAC (Social-Mobility-Analytics-Cloud) que, junto con el desarrollo de la llamada Industria 4.0., implica nuevos riesgos y amenazas. De esta forma, es fundamental contar con una ciberseguridad que cuente con nuevas tecnologías que protejan esta transformación digital. Este modelo diseñado por AENOR cuenta con estas soluciones a los problemas existentes, pero además también se encuentra preparado para nuevos riesgos y amenazas a las que día a día se enfrentan las organizaciones públicas y privadas.

Dentro de estas soluciones, la compañía cuenta con soluciones concretas indicadas para atender las necesidades reales de las empresas en cualquier tipo de actividad y proceso de las áreas TIC de cualquier sector. Por todo lo citado, no es casualidad que más de 800 organizaciones de diversos sectores ya disfruten de las diversas ventajas de los certificados AENOR dentro del ámbito de las TIC.

Con el fin de apoyar a las organizaciones a hacer frente a las amenazas y riesgos digitales, se encuentran certificaciones como Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio ISO 22301, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información ISO/IEC 27001 y Sistema de Gestión de Servicios de Tecnologías de la Información ISO/IEC 20000-1. Asimismo, hay que destacar la solución de certificación de la especificación UNE 0060- Sistema de gestión para la digitalización, un mecanismo desarrollado para reducir la creciente brecha digital en la industria 4.0.

Además, en el año 2023 la compañía tiene proyectos para intensificar su presencia en la provincia malagueña. El principal objetivo de la compañía es continuar, tal y como viene siendo desde hace 30 años, con la filosofía de actuar como un agente vertebrador y dinamizador de la economía. AENOR se centra de este modo en Málaga, una ciudad que se está posicionando en el territorio de la innovación, tal y como lo está haciendo AENOR.