Ábalos llama a negociar en Torremolinos un acuerdo sobre pesca legal y segura

El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos , fue el encargado de inaugurar la jornada, que contó con más de 500 asistentes procedentes de cerca de 150 países y entre los que participan una treintena de ministros de todo el mundo, y que tiene como objetivo ratificar el acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012 en esta materia. “Hoy debemos finalizar un viaje que dura demasiado tiempo; no hay tripulación que sea capaz de resistir un periodo de embarque que supera ya los 40 años, ni tan siquiera los valientes marinos que hace 500 años participaron en la expedición comandada por Magallanes y Elcano, que supuso la materialización de la primera vuelta al mundo, hubieran soportado esta interminable travesía que comenzó en Torremolinos el 7 de marzo de 1977”, manifestó el ministro, que hizo un llamamiento a la comunidad política internacional para firmar la declaración de un nuevo convenio , no vinculante jurídicamente, con el objetivo de hacer pública la determinación de sus gobiernos de ratificar el acuerdo alcanzado en Ciudad del Cabo en 2022 . “Afrontamos hoy una nueva oportunidad para impulsar definitivamente la entrada en vigor del acuerdo de Ciudad de Cabo de 2012 y para combatir la proliferación de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentaria”, aseguró.

“El PP solo se acuerda del peaje cuando no gobierna”

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, aseguró ayer a preguntas de los periodistas durante su visita a Torremolinos en relación a la propuesta de la Diputación Provincial de pedir al Gobierno central que inice trámites para liberalizar el peaje de la AP7 que “el PPse solo se acuerde de estas cosas cuando no gobierna”, tras lo que añadió que las concesiones de estas autopistas se produjeron durante los gobiernos del Partido Popular. “No sé si es que están arrepentidos, si es un cambio de opinión, no lo acabo de entender. Pero el único gobierno en la historia de las concesiones de autopistas que no ha prorrogado una autopista fue el gobierno socialista”, manifestó Ábalos durante un breve paseo por la peatonalizada Plaza Costa del Sol acompañado por el alcalde, José Ortiz, otros concejales del Ayuntamiento así como representantes de su partido a nivel local.

Así, entre algunos ejemplos, citó casos como el de la AP1 de Burgos, la AP7 entre Alicante y Tarragona o la AP4 entre Cádiz y sevilla una vez finalicen las concesiones. “Esto que parece que es normal, el que finalice una concesión y forme parte de la red general de autovías, no ha sido nunca normal porque siempre se ha prorrogado”, resaltó.

En este sentido, en cuanto a la petición realizada por la Diputación de Málaga, ha dicho que si está dispuesta a pagar el peaje, el Gobierno podría “hablar con la concesionaria” de la AP7.

Por otro lado, entre otros asuntos, Ábalos anunció que Fomento estudiará la implantación del horario nocturno en la línea de Cercanías C1 que une Málaga con Fuengirola. A este respecto, el ministro de Fomento señaló que hay cuestiones “que no se nos escapan” como que el mantenimiento de las vías se hace de noche, con lo que “tendríamos que ver la compatibilidad de estos trabajos”. “Evidentemente significaría también incorporar nuevos maquinistas y esto supone un coste, pero estamos dispuestos. La idea es buena y y estamos dispuestos a verla”, aseguró. Al mismo tiempo, lanzó un dardo a otras administraciones, a las que pidió colaboración en este proyecto. “Ojalá tuviéramos también alguna aportación o colaboración por parte de las administraciones de la provincia. Por ejemplo la Diputación, que podría hacerlo directamente”, apuntó.

Por último, sobre los últimos disturbios que han tenido lugar en Cataluña, según manifestó a los periodistas “son expresiones de reacción de una sentencia pero detrás hay un fondo político de un proceso que tiene hitos determinados, momentos claros donde la política podía haber actuado y no actuó”.