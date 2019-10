Arrancan en La Nogalera los trabajos previos a la accesibilidad de la estación

Renfe ha iniciado esta semana los trabajos de acondicionamiento de la plaza de La Nogalera, en Torremolinos, previos a los trabajos de accesibilidad de la estación. Esta primera fase, que comenzó el pasado lunes y se alargará hasta finales del mes de enero, consistirá principalmente en el desmontaje de aquellos elementos existentes en la plaza, como el parque infantil, el templete, los postes, los veladores de algunos comercios e incluso algunos árboles que afectan a una de las entradas de la estación.

Todos estos elementos serán almacenados para su posible reubicación tras la finalización de los trabajos, según anunció ayer la concejala de Vía Pública, Maribel Baeza, durante una visita a la zona.

De esta manera, no será hasta comienzos del próximo año cuando se proceda al levantamiento de la solería y se trabaje directamente en las nuevas entradas y salidas de los andenes para hacerlas más accesibles, con el correspondiente vallado de la zona.

“De esta forma, los usuarios con movilidad reducida o que se desplacen en silla de ruedas ya no tendrán problemas para acceder a esta estación, así como vecinos y turistas, con carritos de bebés o maletas, tendrán una estación accesible”, manifestó la edil.

En cuanto al estado final de la plaza una vez concluidos los trabajos, Baeza aseguró que aún no se ha valorado cuál será el resultado definitivo. “Una vez Renfe haya adaptado la estación valoraremos lo que podemos hacer en la plaza, no sabemos siquiera si una vez puesto el suelo volvemos a colocar el templete en el mismo sitio o no, es una decisión que aún está por decidir”, indicó.

La accesibilidad de la estación de La Nogalera es una de las reivindicaciones históricas del municipio, que pese al importante número de viajeros que recibe a diario en la estación debido a su ubicación, unos 6.000 pasajeros diarios de media, esta no responde a los principios universales de accesibilidad, pues carece de ascensor y las escaleras mecánicas solo funcionan en un sentido.

Esta situación provoca que los usuarios con movilidad reducida y que se desplazan en silla de ruedas se vean obligados a coger el tren o a bajarse en otras paradas. Es una situación que sufren a diario vecinos y visitantes, desde padres con carritos de bebé o turistas con maletas.

En cuanto a las obras, adjudicadas por un presupuesto de 4,6 millones de euros más IVA, consistirán en la creación de un itinerario accesible que comunique el nivel de la calle con el vestíbulo, el paso inferior y la zona de andenes. Entre otras actuaciones, y para facilitar el tránsito entre los distintos niveles, se instalarán ascensores, se recrecerán los andenes y se dotará al edificio con señales luminosas y baldosas podotáctiles.

Se renovarán todas las instalaciones actuales de la estación, especialmente las eléctricas, y se mejorará la distribución interior del vestíbulo. Los trabajos previos ya comenzaron en mayo en la rotonda de la fuente de Los Caballitos con la creación de dos pozos de ventilación.