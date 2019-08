Mientras tanto, fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) han negado tener pendiente la emisión de ningún informe sobre la plaza de toros rondeña , ya que dicha solicitud debe ser cursada por el Consistorio una vez que reciba el plan de habilitación, hecho que todavía no se habría producido.

El diestro y gerente de la empresa de toros de Ronda, Francisco Rivera Ordóñez, ha manifestado que hay un plan especial de seguridad debido a la antigüedad de la plaza, pero está seguro de que no habrá ningún problema de cara a la celebración taurina. Asimismo, el director de la Real Maestranza de Caballería, Ignacio Herrera, ha asegurado que siempre entregan los informes pertinentes, pero este año se presenta con "otra modalidad y han seguido los planteamientos del Cuerpo de Bomberos". El director ha puntualizado en que no hay ninguna demora porque ya están trabajando en ello los Bomberos.

El documento técnico es preceptivo para que los técnicos municipales y los de bomberos puedan evaluar el mismo y comprobar si se ajusta a las exigencias legales para poder autorizar estos eventos especiales. En este sentido, fuentes conocedoras del proceso han explicado que se había requerido la presentación de dicho plan antes del 31 de julio para poder contar con tiempo mínimo suficiente para que los técnicos pudiesen evaluar el contenido del mismo y realizar alguna corrección en caso de que fuese necesario, aunque hasta este lunes no se había recibido el mismo en el Consistorio .

La polémica de la celebración de los enganches

En estos días también se conocía la decisión del Ayuntamiento de Ronda de suspender la celebración del concurso de enganches ante la exigencias "inasumibles" por parte de la Real Maestranza de Caballería, ya que la institución maestrante decidió no participar en la organización de dicho evento si el mismo no mantenía dentro de los tres días de festejos taurinos, que este año no coincidirán con la Feria de Pedro Romero, algo que rechazó el Consistorio.

El definitiva, no hubo consenso en el acuerdo entre los entes, ya que el Ayuntamiento quería que se celebrase el día 7 de septiembre (durante la Feria) y la Real solicitaba que tuviese lugar el día 1 para que así coincidiera con la Goyesca.

A la polémica se ha sumado Rivera Ordóñez, quien ha asegurado en un comunicado que los carruajes desean que el concurso se celebre el domingo de rejones -1 de septiembre- y que muchas ciudades estarían dispuestos a pujar por esta fiesta: "Sé de muchos ayuntamientos que ya están apostando por quedarse con el concurso y hacen tentadoras ofertas".