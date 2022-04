Benalmádena informa a los vecinos sobre la remodelación de la avenida Alay

El Ayuntamiento de Benalmádena ha mantenido un encuentro con representantes de los cerca de 500 vecinos y propietarios de los edificios Dian y Torremar de Benalmádena Costa, para informarles y resolver sus dudas sobre el proyecto de remodelación de la avenida Alay ante su inminente ejecución, según ha anunciado este martes el alcalde, Víctor Navas.

El regidor ha destacado tras la cita, que tuvo lugar en la tarde del pasado lunes, la apuesta municipal “por la escucha activa a la ciudadanía como elemento fundamental de nuestra gestión diaria”, por lo que “hemos querido informar directamente a los representantes de los vecinos de la zona sobre todos los detalles del proyecto de remodelación de la avenida Alay, ante la proximidad del inicio de las obras”.

Durante el encuentro, los representantes vecinales han mostrado su apoyo al proyecto, unas obras que han valorado como “necesarias” para la modernización y puesta en valor de este importante vial de Benalmádena Costa.

De igual forma, han mostrado su apoyo a la Estrategia Urbana de Desarrollo Sostenible (EDUSI) de Benalmádena y los proyectos que abarca, como la remodelación de la avenida Antonio Machado. Un amplio marco de actuaciones desarrollado con financiación de la UE (10 millones de euros) y del Ayuntamiento (2,5 millones) con el objetivo de modernizar y mejorar Benalmádena Costa, para recuperar su protagonismo económico, social y turístico.

“La remodelación de la avenida Alay es una de las obras más importantes vinculadas a la EDUSI de Benalmádena Costa, e implicará dotar de una entrada digna al Puerto Deportivo de Benalmádena”, ha explicado Navas. Según el alcalde, ello no implica que “la actual no sea válida, pero sí que necesita de una reordenación y modernización, tal y como nos han pedido los vecinos, así como una ampliación de su acerado y la puesta en marcha de carriles para una nueva movilidad con vehículos no contaminantes”.

“Es una avenida que no se remodela desde hace ya más de dos décadas, y consideramos que es esencial modernizar nuestra ciudad para que siga resultando atractivo para vecinos y turistas”, ha apuntado Navas, quien ha vinculado “este proyecto de remodelación al EDUSI buscando una mayor sostenibilidad y respeto por el medio ambiente para que la ciudad ofrezca un mayor protagonismo al peatón y viandante y a vehículos no contaminantes”.

Sobre el inicio de las obras, el alcalde ha recordado que sólo comenzarán “cuando podamos garantizar el curso normal de los trabajos, evitando las interrupciones que pudieran derivarse de problemas como la falta de suministros provocada por el parón de transportes, y atenuando el trabajo y su impacto en el entorno durante los meses de verano”.

Por su parte, el concejal de Vías y Obras, Joaquín Villazón, ha indicado que “la remodelación de la avenida Alay supondrá la primera obra de la EDUSI en Benalmádena Costa, y marcará el inicio de la transformación y modernización planteada para este núcleo del municipio”.

“Se trata de una obra valorada en unos 3 millones de euros”, ha cifrado el concejal de Vías y Obras, al tiempo que ha destacado que “con esta actuación comenzaremos a cumplir las directrices marcadas en la EDUSI, avanzando así hacia una ciudad más sostenible y cómoda para el peatón”.