Cartas de Benamocarra a la Moncloa

"Estimado, señor Sánchez, le escribo sobre un tema que a la mayoría de la población le preocupa si no lo cambiamos ya, y me estoy refiriendo al calentamiento global”, inicia su carta Irina Fernández, una alumna de 2ª de ESO del IES La Maroma de Benamocarra con destino al presidente de España, Pedro Sánchez. Su compañero, Antonio Martín, le recuerda que con la Ley de Cambio Climático habría que reducir las emisiones de carbono. Su familia tiene una finca de subtropicales y le preocupa que siendo una fruta de regadío “por culpa del cambio climático debido a la contaminación no hay suficiente agua para los frutos y nos perjudica tanto a mi familia, a mí y a los diferentes agricultores de la zona”.

Estas misivas, junto a las de otros 14 compañeros forman parte del trabajo educativo de su profesor de Física y Química, Sergio Florido, quien está consiguiendo que el “calentamiento global” como contenido transversal no se quede sólo en un conocimiento para memorizar. Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente puso en marcha esta iniciativa que ha tenido respuesta. Desde la Moncloa han llegado las cartas firmadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “Cambié el enfoque de este contenido transversal así que investigamos para aprenderlo. Además, completamos la teoría del libro con noticias de para profundizar sobre la situación actual de las energías renovables, el incumplimiento del Tratado de París, la resistencia a la transición energética, o la reciente Ley del Cambio Climático”, explicó el docente.

De hecho, en las cartas, estos estudiantes de entre 13 y 14 años defienden sus propuestas con datos concretos, haciendo alusión a dicha Ley o mencionando el último informe de la ONU sobre las emisiones globales. “Les suelo plantear una tarea innovadora y activa. Como por ejemplo una carta escrita a alguna persona relevante, argumentando y exigiendo un mayor cumplimiento de los compromisos marcados”, relató este ingeniero químico quien señaló que “los alumnos se ríen y muestran su incredulidad”. “Yo les digo que al igual que hemos dicho que las energías renovables no deben esperar al futuro, tampoco tienen porqué hacerlo nuestros adolescentes, que si creen que es imposible, no lo conseguirán”, añadió.

Este año, los alumnos eligieron al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, la Ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Y esta semana, han tenido respuesta de Sánchez.

“Querido Pablo, (…) ante todo queremos felicitarte por tu proactividad e implicación por conseguir un planeta más sostenible. Te animamos a que continúes formándote con dedicación y responsabilidad”, responden desde La Moncloa en la que también le informan que “el cambio climático es una prioridad y el gran reto de nuestro tiempo” y le recuerdan la aprobación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

“Cuando iniciamos el proyecto juntos realmente estaba emocionada pero cuando vi al maestro en clase con las cartas me quedé en shock”, reconoció Ángela Campos quien se siente “orgullosa de todos sus compañeros incluido el profesor y anima a otras personas a que hagan algo por el planeta”. Para Maryam Amghar, el gesto fue tan importante que piensa “guardar la carta para siempre”; Pablo Barranquero “todavía no se cree que le haya escrito el presidente de España” y “Antonio Delgado sólo se lo creyó cuando vio el sello. “Me sentí muy contento porque me respondieron con un tema de mi campo que puse sobre lo que pasaría si la contaminación aumentara”, agregó Antonio Marín.

"Cada carta ha sido distinta y se han llevado una alegría enorme a la vez que han comprendido la importancia de acciones individuales y de conservar nuestro planeta”, concluye Florido.