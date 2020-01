El Cuponazo de la ONCE deja 275.000 euros en Marbella

El Cuponazo de la ONCE de este viernes ha dejado parte de su fortuna en Marbella, donde Yolanda Estrella Montero ha repartido 250.000 euros entre diez vecinos. Montero, que es vendedora de la ONCE desde 2009, vendió diez cupones premiados con 25.000 euros cada uno en la calle Ricardo Soriano, a las puertas de una sucursal bancaria.

En otro punto de Marbella, Óscar Manuel César, vendedor desde 2004, vendió también otro cupón premiado con 25.000 euros a las cinco cifras en la avenida Puerta del Mar, muy próximo a la sede de la ONCE, en un sorteo que ha dejado otros 250.000 euros en Sevilla, por lo que en total ha repartido 525.000 euros entre las dos ciudades.

El segundo Cuponazo de 2020 ha repartido el resto de premios entre Aragón, Cantabria, Castilla León, Cataluña, Murcia, Navarra, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana, según ha explicado la ONCE en una nota de prensa.

Cómo se juega al Cuponazo de la ONCE

El Cuponazo de la ONCE ofrece todos los viernes, por tres euros, un premio a las cinco cifras más serie de 9 millones de euros, y seis segundos premios de 100.000 euros a otras tantas extracciones, también con serie. Si se opta por el Cuponazo XXL, por cinco euros, el premio sube a 15 millones y 200.000 euros, respectivamente.

Además, se pueden ganar 134 premios de 25.000 euros a las cinco cifras del primer premio, que crecen hasta 40.000 euros al cupón en la opción XXL. El sorteo ofrece otros 800.000 premios menores más a las cuatro, tres o dos últimas cifras de las seis extracciones de segunda categoría.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE (www.juegosonce.es), y establecimientos colaboradores autorizados.