Fuengirola cubrirá una pista deportiva de cada colegio público

El Ayuntamiento de Fuengirola ha iniciado en el colegio Andalucía los trabajos para cubrir al menos una pista deportiva de cada centro escolar de la localidad para dotar de sombra a estos espacios. En concreto, los trabajos consisten en la instalación de una estructura metálica con cubierta de chapa para cubrir una de las pistas del centro.

El proyecto incluye también la demolición del graderío existente entre la pista y el edificio de secretaría, así como la construcción de nuevas gradas. También se van a trasplantar los árboles de uno de los márgenes de la pista a otra zona del colegio. Estas obras que han dado comienzo esta misma semana, las primeras de una serie de trabajos que se realizarán en los diferentes colegios públicos para dotar de sombra a los centros escolares, cuentan con un presupuesto de unos 152.000 euros que serán financiados por el Ayuntamiento y un plazo de ejecución de 52 días, por lo que estarán finalizados antes de que de comienzo el curso escolar.

“La historia de estas obras comienza cuando las diferentes Ampas de los centros escolares empiezan a solicitar al Ayuntamiento la instalación de zonas de sombra en los colegios; porque, si nos fijamos, sólo algunos colegios tienen zonas de sombra”, explicó la alcaldesa, Ana Mula, quien recordó que “los ayuntamientos sólo tenemos competencias en materia de conservación y mantenimiento de los colegios, no podemos invertir fondos de los ciudadanos en los colegios porque es una competencia exclusiva de la Junta de Andalucía y por lo tanto nos encontramos con una situación en la que la Junta no quería acometer todas esas obras y los ayuntamientos no podemos ejecutarlas”.

Ante esta situación, continuó la alcaldesa, “nos dio lugar a plantearnos la posibilidad de llegar a algún tipo de acuerdo con la Junta de Andalucía para que permitiera al Ayuntamiento hacer esas instalaciones pero permitiéndonos el uso de las mismas fuera de la jornada escolar para otros usos por parte del Ayuntamiento, con lo cual ya sí entra dentro de lo que son competencias municipales”.