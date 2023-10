El Museo de Arte Contemporáneo ‘Fernando Centeno’ de Genalguacil acoge la exposición ‘El mundo fluye. Dos miradas sobre una misma realidad’, de la Fundación ONCE, que podrá ser visitada hasta el 31 de enero de 2024.

Mercé Luz, comisaria de la exposición, explicó que “esta muestra internacional recoge 33 obras de 22 artistas con discapacidad y un artista sin discapacidad que la utiliza como fuente de creación. Es una exposición accesible, con obras que se pueden tocar, con carteles con macrocaracteres y haciendo uso del sistema braille para personas con problemas de visión”.

‘El mundo fluye. Dos miradas sobre una misma realidad’ aglutina una selección de obras presentes en las ocho ediciones de la Bienal de Arte Contemporáneo Fundación ONCE, unos encuentros que se vienen organizando desde el año 2006 con el objetivo primordial de reconocer y difundir la obra de artistas con algún tipo de discapacidad, potenciar su acceso y participación en el mercado del arte y llamar la atención del mundo de la cultura sobre la realidad de la discapacidad y su enorme potencial.

Por su parte, Francisco Javier Gómez, director de la ONCE en Ronda, indicó que uno de los objetivos de la Fundación ONCE, desde su creación hace ya más de 30 años, es conseguir la plena inclusión de las personas con discapacidad en todos los aspectos de la vida. Para ello centra gran parte de sus esfuerzos en la integración laboral de estas personas, siendo consciente de que no se deben olvidar otros ámbitos, como la cultura, para conseguir la total normalización en la vida de las personas que conforman este colectivo.

Mientras tanto, Miguel Ángel Herrera, alcalde de Genalguacil, manifestó su satisfacción por volver a colaborar, por segunda vez ,en un proyecto artístico y cultural donde el principio de igualdad de oportunidades y la inclusión social de personas con discapacidad son sus estandartes. En este sentido, tanto Genalguacil Pueblo Museo como Fundación ONCE comparten un nexo de unión que persigue un fin común: mejorar la calidad de vida de las personas y lograr la accesibilidad al mundo del arte y la cultura. “Genalguacil continuará promoviendo proyectos que integren a la población rural en la cultura y que sirvan de motor en la lucha contra la despoblación”, concluyó el regidor.