'Interferencias' en la televisión de Torremolinos

El ex director y gerente de Torremolinos TV, Juan Tomás Luengo, achaca su despido del medio público a su manifestación en contra de la privatización y a la pluralidad, mientras que el Ayuntamiento asegura que el “cese” se debe a causas económicas relacionadas con la “gerencia” y no “políticas o periodísticas”.

Así, el periodista ha explicado que el pasado 9 de noviembre recibió la “carta de despido”, en la que se alega “pérdida de confianza”, un puesto al que accedió mediante un “concurso público” de 2016 en el que se valoraron “los méritos curriculares, tanto académicos como profesionales” con “un contrato de alta dirección”.

Según ha detallado, el Consistorio ha alegado “pérdida de confianza” para proceder al despido, señalando que “no soy ningún cargo de confianza del alcalde ni ningún concejal”, por lo que ha valorado que “es una excusa para quitarme del medio porque yo me había manifestado públicamente en contra de la privatización de la televisión”, tras anunciar en septiembre el Gobierno local un plan de ajuste.

Por otro lado, el también doctor en Comunicación por la Universidad de Málaga ha destacado que su gestión al frente del ente municipal se ha caracterizado por la “pluralidad”, algo que ha avalado en los informes del Consejo Audiovisual de Andalucía.

En este sentido, ha precisado que entre 2018 y 2019 hubo una presencia de pantalla del 45,5% del PSOE, el 49,2% para la oposición y un 5,3% para partidos sin representación, siendo “la emisora de televisión pública municipal más plural de la provincia de Málaga y la segunda de Andalucía”.

“Creo que les molesta que haya pluralismo y que haya voces de todos los grupos, e incluso que se pueda denunciar por la televisión aspectos que critican al equipo de Gobierno”, ha subrayado.

Por ello, ha considerado su “despido injustificado y arbitrario, que obedece más a causas políticas de querer controlar la televisión”, asegurando que está “preparando una reclamación”, así como ha destacado el “apoyo” recibido por parte de diversos colectivos y de su alumnado.

Por su parte, el Ayuntamiento de Torremolinos ha justificado el “cese” en cuestiones relacionadas con la “confianza” y la “gerencia” de la televisión municipal por un “tema económico”, la cual tiene “causa de disolución dos años consecutivos” al registrar “pérdidas”, según han destacado fuentes municipales.

Han precisado que la decisión la adopta el “Consejo de Administración”, ya que la televisión es un ente “público-privado”, y no “en el ámbito del Gobierno”, señalando que no ha habido “interferencia” por parte de éste en cuanto a la pluralidad, que apuntan "la ejerce todo el medio de comunicación".

Por otra parte, estas fuentes han detallado que la pérdida de confianza “no va tanto en ser un cargo de confianza”, si no en que “el cargo de dirección y el sueldo público que se está destinando para esa persona ha dejado de ser rentable porque no está funcionando como el Consejo de Administración quiere”, pero no en términos “políticos” o “periodísticos”, sino de “gerencia”.

En este sentido, han señalado que el pasado martes el Consejo de Administración refutó “la confianza en los trabajadores” para que “asuman la gerencia de la nueva etapa de la televisión” y que sean éstos “los que busquen nuevas oportunidades para que subsista”, ya que han destacado que por parte de Luengo no ha habido “un plan alternativo” cuando “se le ha exigido muchas veces que cambie el rumbo”.

“Llevamos año a año en los que se le está pidiendo dar un vuelco a la televisión y se ha perdido la confianza”, señalando que la decisión se ha tomado para “intentar buscar otro rumbo en la gerencia” del ente que “permita asumir una serie de ingresos de publicidad, buscar nuevos recursos y una serie de colaboraciones”.