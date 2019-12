Marbella aprueba de forma definitiva sus presupuestos

El próximo 1 de enero entrará en vigor el nuevo presupuesto de Marbella para el año 2020. El equipo de gobierno aprobó este lunes en solitario y en un pleno extraordinario, aunque esta vez con la abstención de los partidos en la oposición en lugar del voto en contra del pasado pleno del mes de noviembre, las cuentas para el próximo ejercicio de forma definitiva tras resolver las más de medio centenar de alegaciones presentadas en el último mes. Concretamente, de las 53 alegaciones presentadas 18 pertenecen a sindicatos, cinco a trabajadores y una treintena a los diferentes grupos políticos de la oposición. De estas, se han aceptado nueve.

El PP aprueba las cuentas en solitario con la abstención de los grupos de la oposición

“Las alegaciones se han estudiado con detenimiento y, además, con una visión abierta, intentando dar cabida a algunas de esas propuestas”, manifestó la alcaldesa, que aseguró que “el plan de accesibilidad presentado en una de las enmiendas ha sido una constante a lo largo de todos estos años y lo vamos a seguir manteniendo, la partida destinada a obras es la más significativa de todos los presupuestos que se han llevado a este Pleno, la de mantenimiento de centros educativos se está haciendo, al igual que el referente a las instalaciones deportivas a nivel de tramitación anticipada para que pueda estar en el menor plazo posible y dotada con 850.000 euros, superior a lo propuesto en alegaciones”.

En el caso de las alegaciones de los grupos políticos, se han aceptado las referentes a la aplicación móvil contra la violencia de género, ya aprobada anteriormente en sesión plenaria por unanimidad, así como la redacción del proyecto para el nuevo polideportivo de San Pedro Alcántara y el compromiso de la creación de una partida específica de dirección de obra con cargo a la incorporación del Remanente de Tesorería.

Por su parte, el PSOE criticó que no se hayan aceptado algunas de sus enmiendas planteada sal presupuesto como la remodelación de infraestructuras deportivas o mejoras en los barrios, entre otras. “Estamos en el mismo sitio que en noviembre, porque el PP no ha aceptado las propuestas de mejora que planteábamos por lo que nuestra posición sigue siendo la misma y no apoyamos unas cuentas infladas, improvisadas y oscuras”, manifestó el concejal José Ignacio Macías.

En la misma línea se manifestó la número 1 de Ciudadanos, María García, quien aseguró que no ha dado su apoyo a los presupuestos municipales para 2020 “al no incluir el equipo de gobierno del PP las 21 enmiendas que había presentado y que eran asumibles”.

Las cuentas, que ascienden a los 295 millones de euros, destacan entre otros aspectos por el gasto en inversión para nuevas infraestructuras y equipamientos públicos, para lo que se destinarán más de 40 millones de euros, una vez se hayan sumado los 15 millones procedentes del remanente de tesorería.