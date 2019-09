Marbella celebra un debate hotelero en plena crisis por Thomas Cook

Más tecnología y humanización

Otro de los pilares del debate fue las tendencias tecnológicas en el sector turístico y en los hoteles; sobre la necesidad, o no, de automatizar el check in, así como sobre la irrupción de Airbnb, entre otras. Algunas de las principales conclusiones del debate fueron que aquellos hoteles que se encuentran en la parte más baja de la polarización hotelera, la tecnología especialmente en procesos como el check in o el check out va a ser muy útil; mientras que para los de la parte alta, es decir, los hoteles de lujo, la tecnología servirá no para eliminar personal, sino para facilitar los procesos y que el personal se dedique a dar más valor añadido al cliente. “Muchas veces la tecnología desemboca en un ‘háztelo tú mismo’ y la gente, en el sector del lujo, no quiere hacer eso, quiere que se lo monten”, manifestó Julián Cabanillas, director del Marbella Club.