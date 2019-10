Nace Neuronax, una asociación para personas con daños cerebrales en la Axarquía

La comarca de la Axarquía cuenta ya con una Asociación de Familiares para la Rehabilitación del Daño Cerebral. Hasta ahora los pacientes afectados con esta lesión tenían que trasladarse a Málaga capital con el consiguiente perjuicio que les supone el desplazamiento. Desde este viernes, cuentan con una sede en la avenida Villa de Madrid, 49 de Vélez-Málaga.

“Neuronax nace de la ilusión, de la ganas de seguir adelante, de la valentía de quienes se han enfrentado al daño cerebral y han decidido plantarle cara. Neuronax nace de los que piensan que las limitaciones son retos y que los retos sólo existen para superarlos”, resaltó Ana Titos, secretaria del colectivo.

“Venimos a decirles a las familias que no están solas. El daño cerebral no sólo rompe la vida del paciente poniendo barreras tanto físicas como cognitivas sino también afecta a la familia y a su entorno. La neurorehabilitación es imprescindible en todos los casos, y los recursos no siempre llegan de las instituciones, para eso también estamos las asociaciones”, añadió.

Asimismo, explicó que la asociación surgió de la unión de familiares de pacientes con afectaciones neurológicas que decidieron “poner fin al abandono de estos pacientes en la Axarquía, que sin recursos ni infraestructuras se veían obligados a hacer largos trayectos hasta la capital para recibir neurorrehabilitación. "Parece que son pocos los kilómetros pero para estas personas ese desplazamiento tiene una gran afectación”, añadió la representante de la asociación.