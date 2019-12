La ONCE reparte 280.000 euros entre ocho vecinos de Ronda

La ONCE ha vuelto a repartir suerte en la provincia de Málaga. El sorteo de este miércoles ha dejado 280.000 euros en Ronda. En esta ocasión, la fortuna ha venido de la mano de Josefa Vega Tan, vendedora desde 1996, quien vendió ocho cupones premiados con 35.000 euros cada uno.

Los décimos premiados se han vendido en el punto de la Avenida de Andalucía, 30, de dicha localidad malagueña. El pasado sábado la ONCE dejó 200.000 euros en Fuengirola y el domingo repartió otros 200.000 euros, entre diez vecinos de las localidades de Almargen y Teba.

El sorteo de este miércoles estaba dedicado al 400 Aniversario que cumple la Cofradía de Santa Lucía de Palencia, y además del de Ronda, ha repartido un premio de 350.000 euros en Brenes (Sevilla), y uno de 35.000 euros respecitvamente en El Ejido (Almería) y Motril (Granada).

Así, en total ha dejado 700.000 euros entre las cuatro provincias andaluzas. El resto de premios se ha repartido entre las comunidades de Galicia, la Comunidad Valenciana y el País Vasco.

El cupón diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar ‘La Paga’ de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tienen premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premios de 200, 20 y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

Y para mañana viernes, 13 de diciembre, festividad de Santa Lucía, Patrona de la ONCE, el Eurojackpot de la ONCE, la nueva ‘lotto’ de Europa que juegan ya 18 países europeos (Alemania, Finlandia, Dinamarca, Eslovenia, Italia, Países Bajos, Estonia, España, Croacia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega, Suecia, República Checa, Hungría, Eslovaquia y Polonia), ofrece un bote de 10 millones de euros.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los cerca de 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE, y establecimientos colaboradores autorizados