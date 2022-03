El PP de Benalmádena defiende una parada del Cercanías en Nueva Torrequebrada

El portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Benalmádena, Juan Antonio Lara, ha criticado este miércoles “una nueva negativa” del Gobierno central a tener una parada de Cercanías en Nueva Torrequebrada, por lo que solicita que la petición del apeadero sea una “realidad en la gestión” municipal.

Así, el popular ha lamentado que el alcalde de la ciudad, el socialista Víctor Navas, “hace poco ante esta situación, cuando el que tienen que tomar la decisión es el Ejecutivo de Pedro Sánchez frente a la crítica que el regidor realiza sobre “la gestión de la Junta de Andalucía y la Diputación de Málaga y sus inversiones en Benalmádena”.

“El alcalde de Benalmádena vuelve a cruzarse de brazos y mira hacia otro lado ante una de las necesidades y demandas de sus vecinos”, ha señalado Lara, quien ha criticado que el regidor “vuelve a dar la espalda a los vecinos y se ve que tiene poco peso ante sus jefes de Moncloa, quienes nos dejan sin esa parada de cercanías que tanta falta hace en Benalmádena y que tan demandada es por los vecinos”.

Además, el popular ha destacado que “Navas no está a la altura y Benalmádena no se merece un regidor que no esté de lado de los vecinos, y que cuando hay que buscar proyectos e inversiones se cruce de brazos y no sepa decirle a su propio partido de las necesidades del municipio”.

“Desde el Partido Popular solicitamos que esta parada de Cercanías tiene que ser una realidad en la gestión y desde la formación azul seguiremos luchando hasta que Nueva Torrequebrada tenga su parada”, ha remarcado.

Para finalizar, Lara ha instado a Víctor Navas “a que siga insistiendo en que el apeadero de Nueva Torrequebrada tiene que ser una realidad más pronto que tarde”. Además, ha subrayado que “tiene que defender los intereses de los vecinos por encima de todo y que no mire hacia otro lado cuando el Gobierno de la Nación diga que no”.