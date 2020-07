El PSOE exige la dimisión del alcalde de Nerja y el PP muestra su respaldo al regidor

El PSOE de Málaga ha exigido este viernes la dimisión del alcalde de Nerja, José Alberto Armijo, y de la concejala Nieves Atencia, tras la apertura de juicio oral decretada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Torrox por el vertedero supuestamente ilegal; mientras que el PP ha mostrado su "total respaldo" y expresado su confianza en ambos.

Así, en el caso de los socialistas, el secretario de Organización del PSOE de Málaga, Javier Jerez, y la portavoz de dicho partido en Nerja, Rosa Arrabal, han exigido la dimisión del ambos responsables municipales, apuntando Jerez que "una vez que el juzgado ha ordenado sentar en el banquillo a los dos dirigentes del PP tienen que abandonar sus cargos".

"No pueden seguir ni un minuto más al frente de sus responsabilidades, ni el alcalde ni la concejala de Urbanismo. Si no dimiten, el PP debería tomar cartas en el asunto. El PP no puede mirar para otro lado como en otras ocasiones. Tiene que actuar en Nerja", ha asegurado en un comunicado.

Por su parte, la portavoz socialista en Nerja ha insistido en la petición de dimisión de los dos dirigentes del PP y ha pedido explicaciones a Ciudadanos, "que la pasada semana entró en el gobierno municipal". "Cs llegó a la política con la bandera de la regeneración, por tanto, esperamos su pronunciamiento sobre el hecho de estar gobernando con un alcalde y una concejala que se van a sentar en el banquillo por un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente", ha concluido Arrabal.

Por su parte, el PP de Málaga ha mostrado su total respaldo a ambos, al tiempo que ha lamentado "la hipocresía mostrada" por el PSOE al pedir la dimisión de los dos dirigentes 'populares', "precisamente el partido que conoce a la perfección lo que ha ocurrido con el vertedero".

"Ellos mejor que nadie saben que este caso no es de corrupción, sino una cuestión administrativa que, desafortunadamente, ha terminado en un proceso judicial; por lo que está completamente fuera de lugar que el PSOE provincial haya tardado minutos en solicitar la dimisión de Armijo y Atencia", ha expuesto la dirección provincial en un comunicado.

En este sentido, ha criticado "el nerviosismo mostrado por los socialistas", que con este tipo de gestos "demuestran que hace tiempo que olvidaron que las elecciones se ganan en las urnas y no en los despacho y en los juzgados".

Asimismo, los 'populares' malagueños han mostrado su sorpresa ante el hecho de que la concejala socialista de Nerja y ex alcaldesa, Rosa Arrabal, se haya unido a la petición de dimisión, "cuando ella conoce perfectamente lo que ha ocurrido allí, hasta el punto de que ha llegado a estar investigada en el proceso".

"Los procedimientos judiciales hay que respetarlos y no deben ser mezclados con las cuestiones políticas cuando no hay corrupción de por medio. Dejemos que la justicia siga su curso y que la política siga también su camino, de tal forma que se haga justicia en los juzgados como también se hizo justicia con el resultado de las últimas elecciones municipales", han argumentado desde la dirección provincial.

El PP malagueños ha subrayado su "confianza en Armijo, Atencia y en todo el PP de Nerja, que han convertido a este municipio en uno de los grandes referentes de la Costa del Sol oriental". "Eso es lo que el PSOE no puede soportar y lo que no va a conseguir cambiar con peticiones de dimisión completamente fuera de lugar", han concluido.