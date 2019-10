Piden que la Junta modifique el decreto de regularización de viviendas para que incluya el Valle del Genal

El Ayuntamiento de Faraján ha instado a la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía a modificar el decreto-ley de medidas urgentes para la adecuación ambiental y territorial de las edificaciones irregulares en la comunidad Autónoma de Andalucía, al considerar que en su actual redacción dejará fuera a un territorio tan importante como el Valle del Genal, algo que creen que ocasionaría daños importantes a los propietarios de estas viviendas que no podrían regularizar su situación.

Según explicaron desde el Consistorio, el nuevo decreto-ley deroga la normativa anterior, que hasta hace breves fechas permitía regularizar la situación de las edificaciones irregulares que se encuentran en suelo no urbanizable protegido (como es la mayor parte del Valle del Genal) siempre que hubiesen sido construidas con carácter previo a la declaración de la especial protección.

“Con el nuevo marco legal hecho ya no es posible”, indican desde el Consistorio, algo que consideran que “perjudica tanto al municipio en particular como al Valle del Genal en general. En cambio, la actual normativa ampara y permite el reconocimiento de las edificaciones irregulares ubicadas en otras comarcas de la provincia y de Andalucía cuyo suelo no dispone de protección especifica”, señalaron.

Concretamente, el Consistorio pide a la Junta de Andalucía la modificación del capitulo III encuadrado en el titulo III del decreto-ley. En el mismo se hace referencia a la incorporación al planeamiento urbanístico general de las agrupaciones de edificaciones irregulares en suelo no urbanizable, indicando que no procederá dicha incorporación para las edificaciones irregulares ubicadas en suelo no urbanizable protegido por el planeamiento general vigente salvo que se acredite la inexistencia de los valores que determinaron la protección de dichos terrenos y siempre que la desaparición de esos valores no tenga su causa en la propia agrupación de edificaciones.

“Lo anterior significa que las edificaciones irregulares que se encuentran en suelo no urbanizable protegido del Valle del Genal no podrán recibir licencias de obras de conservación, mantenimiento, ni de ningún tipo, con el perjuicio que esto conllevara para sus propietarios”, señalaron desde el Ayuntamiento.

En este sentido, insisten en la necesidad de cambiar la redacción del mismo para que estos vecinos pueden tener los mismos derechos que el resto de Andalucía, al considerar que esas viviendas fueron levantadas antes de otorgarle la figura de protección con la que cuenta el espacio en estos momentos