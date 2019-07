El Pleno de Antequera aprueba levantar la suspensión del PGOU para la urbanización El Pontón

El Pleno del Ayuntamiento de Antequera dio ayer el visto bueno por mayoría, con el voto afirmativo de todos los grupos a excepción del PSOE, a la aprobación provisional del documento para levantar la suspensión del PGOU dentro del Plan Especial de Mejora del Medio Rural El Pontón, para en el que existente una importante cantidad de viviendas que están pendientes desde hace años de su regularizacion urbanística.

Para el alcalde de Antequera, Manuel Barón, “hoy es un día feliz porque se ha dado el visto bueno para la aprobación provisional y poder así regularizar ya urbanísticamente una zona tan compleja en la que vive cientos de antequeranos”.

Además, resaltó el trabajo y esfuerzo que se realizó por parte del Consistorio, señalando que “se trata de un trabajo con mucho esfuerzo tanto a nivel político como técnico y que ya hoy, después de contar con todos los informes sectoriales de la Junta de Andalucía, hemos podido aprobarlo en Pleno”, detalla el primer edil. De igual forma, agradeció al Gobierno andaluz el impulso dado.

“Un día feliz para el Ayuntamiento, para los vecinos, para mi como alcalde y para la teniente de alcalde, Teresa Molina aunque lamento que no haya sido aprobado por la unanimidad del pleno porque el PSOE no ha votado a favor, es algo tan sorprendente, alguien que creo el problema durante mas de tres décadas y ahora no vote favorablemente llama mucho la atención”, subraya Barón.

El regidor lamentó que dicho asunto “tan trascendental” no hubiese contado con el respaldo unánime de todos los grupos de la Corporación. “Es sorprendente que alguien que creó el problema hace tres décadas, como fue el PSOE, vote ahora en contra cuando les hemos solucionado el problema, algo que llama realmente la atención”, afirmó Barón. No obstante, prefirió quedarse “con lo importante en este día”.

Ahora solo queda remitirlo a la Junta de Andalucía que será quien determine la aprobación definitiva que supondrá el final de un largo proceso en el que se han producido momentos de gran incertidumbre, en especial, para los vecinos que venían reclamando una solución para la situación.