Puerto Banús: una parada obligada

Desde su inauguración en 1970 Puerto Banús se ha convertido en uno de los sitios más icónicos de la Costa del Sol. Cobijo durante años de grandes personajes de la aristocracia europea y artistas internacionales, a día de hoy sigue siendo uno de los destinos más exclusivos donde se aglutinan el mayor número de tiendas de lujo de todo el territorio nacional. En sus solo siete kilómetros cuadrados se pueden encontrar boutiques de firmas internacionales como Gucci, Louis Vuitton, Saint Laurent, Hermès o Bvlgary, a las que pronto se sumarán otras marcas como Fendi. Solo hace falta echar un vistazo a los escaparates para darse cuenta de que lo que está a la vista de todos solo está disponible para el bolsillo de unos pocos. Como un pantalón de Dolce Gabanna por la friolera de 495 euros. “No, ni loca, no me lo voy a comprar, solo hemos venido a mirar”, comenta Ana, que viene desde Almería a pasar unos días con la familia aprovechando los últimos coletazos de las vacaciones. Y es que Puerto Banús no es solo un punto de encuentro para las grandes fortunas y turistas de alto poder adquisitivo sino también una parada obligada para aquellos que visitan la ciudad por primera vez.

Las tarifas por amarre superan los 4.200 euros diarios, situándose entre los diez más caros

Este año, además, se ha convertido en el puerto deportivo más exclusivo de Europa, liderando el ranking de las diez marinas más premium del Mediterráneo, con tarifas que superan los 4.200 euros diarios por fondear en sus instalaciones. Por eso no es de extrañar la llegada al recinto en estos días de algunos de los barcos de grandes fortunas internacionales como el ‘Azteca’, propiedad del multimillonario mexicano Ricardo Salinas, un megayate de 72 metros de eslora. Además, en el puerto descansa desde hace unos días el megabarco ‘Solange’, de tres plantas y 85 metros de eslora, que figura en todos los ranking entre los cinco barcos más lujosos del mundo. Y junto a este se espera también la llegada de otros como el ‘Mia Rama’, el ‘Illunion’ o el ‘Jaan’, dispuestos a surcar las aguas del Mediterráneo.

Los empresarios reclaman un mayor esfuerzo para atraer restauración de calidad

Pero entre compras y barcos apenas queda sitio para la restauración. Así al menos lo manifiestan algunos de los empresarios del puerto, que reclaman un mayor esfuerzo por atraer a grandes firmas de restauración al recinto. “En el puerto solo se ha desarrollado el comercio y no la alimentación”, asegura Lola Martínez, encargada de uno de los locales de la primera línea, quien apunta que “es muy difícil competir con otros puntos de la ciudad como el Marbella Club o Puente Romano. Antes cerrábamos a las dos de la mañana cuando la gente cenaba y ahora no porque se van a cenar a otros sitios”.

Desde el puerto, sin embargo, ya se trabaja por mejorar el nivel de los locales y seguir atrayendo firmas de lujo, todo ello en lo que se presupone la antesala a la celebración del 50 aniversario de Puerto Banús que tendrá lugar el próximo año. Entre algunas de las medidas puestas en marcha por la concesionaria de la marina en los dos últimos años destaca la inversión en seguridad y el aumento del número de efectivos para atajar los problemas del turismo de borrachera que durante algunos veranos enturbió la imagen de uno de los sitios más exclusivos. Así, se ha mejorado la seguridad en el control de acceso al puerto, lo que también ha supuesto un enfrentamiento con algunos empresarios, en contra de sus intereses. No obstante, todas estas medidas, sumadas a la nueva ordenanza de convivencia ciudadana aprobada por el Ayuntamiento de Marbella para mejorar el civismo en el espacio público han supuesto una disminución de las incidencias.

Lo que está claro es que la marca Marbella no se entendería sin Puerto Banús, o viceversa. “Para nosotros Puerto Banús es una parada obligada de todo el que viene de vacaciones a Marbella, tanto para el turista de alto poder adquisitivo que vive, cena y compra allí como para el resto de turistas que quieren conocer el puerto, aparte de que es una seña de identidad”, explica Laura de Arce, directora general de Turismo en el Ayuntamiento, que destaca la colaboración con el puerto en la promoción de la ciudad. En este sentido, aseguró que ya se han iniciado las conversaciones para llevar a cabo una colaboración conjunta con motivo la celebración de su 50 aniversario que seguramente comenzará con Fitur.