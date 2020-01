Rechazo político a la idea de un arquitecto para construir un puente colgante en el Tajo de Ronda

La idea de construir un puente colgante peatonal en el Tajo de Ronda, ideada a título particular por el arquitecto rondeño Adolfo Izquierdo Caballero, no tuvo una gran acogida entre los partidos políticos de la ciudad, que mostraron su respeto por la propuesta pero que consideran que no es la adecuada para dar solución a los problemas de movilidad que existe en la actualidad en el casco antiguo rondeño.

En este sentido, fuentes del Gobierno local (PP-APR) confirmaron que no asistirán a la presentación que el arquitecto realizará esta tarde en la Parador de Turismo de Ronda, al considerar que dicha propuesta “no encaja” dentro de los planes actuales, aunque insistieron en mostrar su respeto hacia este profesional.

En términos similares se pronunciaron el resto de portavoces de partidos de la oposición (PSOE, PA e IU), que consideran que dicha propuesta no encajaría dentro de los planes de protección de la garganta del Tajo y chocaría contra las leyes de protección.

La idea presentada por este arquitecto rondeño contempla la posible construcción de un puente de 267 metros de longitud para conectar ambos lados de las cornisas del Tajo de Ronda y con una altura máxima de 150 metros.

Además, tendría una dimensión de cinco metros de ancho y sería de carácter peatonal, lo que considera que ofrecería una imagen hasta ahora inédita del propio Puente Nuevo y de la propia garganta del Tajo con la que transformar la visión que se tiene hasta el momento.