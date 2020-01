Rincón de la Victoria aprueba el presupuesto sin convencer a PSOE y Podemos

Asimismo, el regidor calificó estos nuevos presupuestos de “realistas y prudentes en materia de ingresos, coherentes en gastos, y fundamentalmente inversores, donde apostamos por mejorar los servicios de forma sensible, dando soluciones a las peticiones de los ciudadanos y las necesidades del municipio”.

Condena a Vox pero no reprobación

El grupo municipal socialista no ha conseguido que el Pleno reprobará al concejal de Vox, José Antonio Rodríguez que acusó al PSOE en una red social de “secuestrar, violar, asesinar y prostituir a menores”. Contó con el apoyo de los ediles de Podemos, Izquierda Unida y de Ciudadanos, éstos últimos parte del gobierno municipal. No lo tuvo de los concejales de Por mi Pueblo, formación presidida por José María Gómez ni por el Partido Popular. Estos últimos sí condenaron las declaraciones del concejal de Vox aunque no se sumaron a la reprobación. “No le vamos a dejar pasar otra salida de tono”, advirtió el portavoz popular, Borja Ortiz quien le reprochó que tampoco se hubiese disculpado. “La derecha va a acabar pagando caro su subordinación a la extrema derecha”, afirmó el secretario de Organización del PSOE, Javier Jérez.