La Serranía de Ronda, área piloto española de un proyecto europeo de protección de las aguas subterráneas

La Universidad de Málaga participa en el consorcio del proyecto europeo 'PRIMA', sobre la disponibilidad y calidad de las aguas subterráneas de acuíferos kársticos en el entorno mediterráneo, compuesto por expertos hidrogeológicos procedentes de Alemania, Francia, Italia, Líbano, Túnez y España. El área piloto española de este proyecto estará situada en la Serranía de Ronda.

El Centro de Hidrogeología de la UMA (Cehiuma) trabajará en este proyecto de investigación durante los próximos tres años, mediante la realización de tareas de control de caudal y parámetros hidroquímicos en manantiales, por un lado, y de implementación de sistemas de alerta temprana de episodios de contaminación, por otro.

Entre las acciones planificadas se incluyen la mejora de métodos para estimar la recarga de acuíferos y la ejecución de nuevos modelos numéricos de simulación de flujo y transporte de solutos. Igualmente, se trabajará en el desarrollo de sistemas para alertar a la población antes de que se produzcan potenciales eventos de contaminación en las captaciones de agua subterránea utilizadas para abastecimiento urbano.

PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area) tiene como objetivo principal avanzar en el conocimiento actual de los acuíferos kársticos del área mediterránea para contribuir a la mejora de la gestión sostenible y protección de las aguas subterráneas. Actualizar el actual mapa europeo de acuíferos kársticos es otro de sus fines.