El Supremo absuelve al asesor jurídico del Ayuntamiento de Manilva de falsedad y estafa

El Tribunal Supremo (TS) ha absuelto al asesor jurídico del Ayuntamiento de Manilva de falsificación de documento oficial y estafa procesal -del que ya fue exculpado en primera instancia- en un procedimiento que se inició después del despido de una trabajadora en febrero de 2012.

El asesor jurídico estaba acusado de confeccionar un informe con la finalidad de evitar que el despido de una trabajadora del Ayuntamiento, auxiliar administrativo en el área de limpieza, fuera declarado nulo o improcedente.

El Tribunal Supremo señala en la sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, la indefensión padecida por el acusado en el juicio que se celebró en la Audiencia de Málaga e incide en que la valoración probatoria efectuada en ese momento debe entenderse "como absolutamente nula e ineficaz, en cuanto que la indefensión padecida no permite entender que se ha logrado con la observancia del derecho a un juicio justo".

Los magistrados añaden que no existen pruebas para enervar la presunción de inocencia del acusado y que además los hechos denunciados no constituyen delito alguno, pues el referido informe resulta "inocuo o intrascendente y no tuvo incidencia alguna en la justificación del despido".

En los hechos probados se indica que en virtud de un decreto del 15 de febrero de 2012 la entonces alcaldesa, Antonia Muñoz, acordó poner fin a la relación laboral de la trabajadora y que dicho despido se produjo un día antes de que la mujer, afiliada al PSOE, fuera nombrada delegada sindical.

Frente al despido, la trabajadora interpuso demanda contra el Ayuntamiento ante la jurisdicción laboral, en la que solicitaba que se declarase la nulidad del mismo, demanda que correspondió por reparto al Juzgado de lo Social número 8 de Málaga.

El 13 de septiembre del 2013 se celebró el juicio y el letrado del consistorio presentó una fotocopia de un documento que llevaba por título "Extinción de contrato por motivos objetivos económicos y organizativos de un empleado laboral indefinido en la categoría de auxiliar administrativo en la delegación de recursos humanos, adscrito a la delegación de limpieza".

El documento original del que se obtuvo la fotocopia no ha sido localizado debido a que no estaba unido al expediente administrativo, según la sentencia, pero fue firmado por el acusado en su condición de asesor jurídico.

Ya en enero de 2014 en el procedimiento laboral se dictó sentencia desestimando la pretensión de la trabajadora, resolución que fue confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en junio de 2014.

El Tribunal Supremo también absuelve al Ayuntamiento de Manilva de ser el responsable subsidiario.

El letrado del asesor jurídico, Oscar Chicharro Arcas, del despacho Chicharro Abogados, ha asegurado a EFE que están satisfechos con la sentencia pues aunque su cliente "se ha visto sometido a largos años de peregrinaje judicial, finalmente el Supremo ha hecho justicia con él".