Teba asumirá la diferencia de coste que supondrá reparar sus campanas sin salir de la iglesia

El Ayuntamiento de Teba anunció que asumirá la diferencia de coste que tendría la reparación de las campanas de su iglesia sin que las mismas salgan del recinto del templo. Ha sido la decisión que el propio Consistorio anunció mediante un comunicado oficial tras producirse una movilización ciudadana para impedir la retirada de estos elementos de la iglesia del municipio al tener conocimiento que se había iniciado los trabajos para proceder a su traslado para ser reparados.

Además, el propio Consistorio procedió a la paralización de los mismos tras mediar con el párroco de la localidad y comprobar que dichos trabajos no contaban con todos los permisos necesarios por parte del propio Ayuntamiento de Teba, algo que fue comprobado por los técnicos municipales.Y es que los vecinos de la localidad no quieren que se vuelva a repetir lo ocurrido en el pasado, cuanto se retiraron las campanas del templo alegando que su destino era una exposición temporal en Sevilla y no regresaron a su lugar de origen.

Además, desde el Ayuntamiento tebeño también se anunció que se procederá a solicitar que dicha iglesia sea declarada como Bien de Interés Cultural (BIC) para tratar de evitar que episodios parecidos puedan volver a producirse.

Por otra parte, desde el Consistorio han querido aclarar que “la oposición a la rehabilitación de la mitad de las campanas de la iglesia se debe, exclusivamente, a la falta de información sobre la gestión y la no involucración de su comunidad en la misma”.

Al mismo tiempo, han señalado que “en ningún caso el pueblo de Teba se niega a la rehabilitación y mejora del conjunto patrimonial histórico que se hayan dentro de su término municipal”.