Torremolinos ha levantado 193 actas por ocupación abusiva de terrazas

El Ayuntamiento de Torremolinos quiere poner freno a los excesos de ocupación de terrazas en la vía pública, especialmente en las zonas recién peatonalizadas, como la plaza Costa del Sol y la avenida Palma de Mallorca, en las que hasta ahora no existían. Solo en lo que va de año ya se han levantado 193 actas por ocupación indebida. En su mayoría se trata de apercibimientos leves que pueden conllevar a una sanción económica de entre 750 y 3.000 euros en caso de reiteración del problema. Es por ello que el equipo de gobierno ha aprobado recientemente la reforma de la ordenanza reguladora de las ocupaciones de la vía pública con mesas, veladores y sillas, que se aplicará en todo el municipio pero en la que se hará especial hincapié en la zona centro, La Cuesta del Tajo y El Bajondillo y La Carihuela, declaradas zonas singulares debido a las especiales características de las mismas.

Las sanciones por ocupación indebida oscilan entre los 750 hasta los 3.000 euros

“Esta regularización era necesaria por un lado porque ahora contamos con zonas peatonalizadas por las que antes circulaban coches y por otro lado para evitar excesos, especialmente en zonas peatonalizadas que por su estrechez, como La Carihuela, impiden el paso”, señaló la concejala de Vía Pública, Maribel Tocón, que señaló que la normativa pretende una mayor convivencia entre comerciantes y vecinos. “No estamos en contra, ni mucho menos, de la actividad comercial, todo lo contrario, de hecho se han ampliado las zonas de terrazas. Lo que se busca con esta normativa es mejorar la convivencia entre los vecinos y los comerciantes”, apuntó la edil.

La normativa especifica detalladamente el ancho mínimo de las aceras donde las instalaciones de mesas y sillas serán o no autorizables, como por ejemplo que no se permitirá ningún tipo de ocupación en aceras inferiores de dos metros. Asimismo, la ocupación en calles peatonales o en plazas no podrá exceder del 25 por ciento del ancho de la vía a contar desde la fachada, “debiéndose dejar siempre libre el 50 por ciento en el centro de la calle, con un mínimo de dos metros para el paso peatonal, no permitiéndose ningún tipo de ocupación en el centro de la acera o calle peatonal”.

La ordenanza también hace especial hincapié en la homogeneización del mobiliario urbano de las zonas singulares. Así, establece que las mesas y sillas deberán ser de una “especial calidad”. Además, señala que “las mesas irán a juego con las sillas” y estas deberán ser de un color gama tipo pastel o apagado como “blanco roto o blanco crudo” u otros como “rosa salmón, verde pistacho o celeste”. Sin embargo, fuera de estas zonas singulares “podrá autorizarse otro mobiliario de coste más económico”.