Torrox llega a Londres para "contagiar de su ilusión al turista británico"

Torrox llega un año más a Londres, para estar presente en la World Travel Market (WTM), con la intención de "contagiar de su ilusión al turista británico". El alcalde, Óscar Medina, ha avanzado que entre el 7 y el 9 de noviembre, además de mantener reuniones con importantes empresas del sector turístico, continúan con su estrategia de años anteriores, con innovadoras acciones de Street Marketing, para acercarse directamente al potencial turista a pie de calle.

“Llegamos a esta feria, al fin sin restricciones por la pandemia, con ilusión. Una ilusión que pretendemos trasladar a todos los británicos, para que vengan a Torrox también durante los meses de invierno, donde serán recibidos con la calidez de nuestros vecinos”, dijo Medina.

El regidor de Torrox resaltaba que “los contactos con touroperadores, cadenas hoteleras, mejorar nuestro posicionamiento en redes y buscadores para que Torrox sea destino preferente para el turismo inglés y europeo, tiene más impacto cuando nos relacionamos directamente entre los británicos”.

En este sentido, recordaba que el municipio, que estará en esta feria internacional en el stand de Turismo Costa del Sol, se caracteriza por las iniciativas que desarrolla también de manera individual, saliendo al corazón de Londres, como ha hecho anteriormente en el metro o en las principales calles de la capital británica, y que nuevamente llevarán a cabo en estos días.

Where the Sun always shines, ('Donde el sol siempre brilla') es la adaptación de la actual campaña promocional de Torrox con la que quiere contagiar de su alegría e ilusión a los vecinos británicos, concretamente en esta ocasión, afianzando la popularidad de este municipio axárquico que tiene por bandera el ser el Mejor Clima de Europa, conocido ya por sus playas, y que ofrece una amplia agenda de actividades como complemento a su riqueza patrimonial y gastronómica de la que pueden disfrutar durante todo el año, rompiendo así la estacionalidad vacacional, ya consolidada durante los meses de verano.