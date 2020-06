Vecinos rechazan la instalación de una embotelladora de agua junto a Villanueva del Rosario

Un grupo de vecinos de Villanueva del Rosario y Villanueva del Trabuco han constituido una plataforma para mostrar su rechazo a la construcción de una planta de embotellado de agua junto a la entrada de Villanueva del Rosario, aunque dentro del término municipal de Antequera.

Aunque el proyecto cuenta con todos los permisos necesarios, desde este colectivo no entienden que se pueda autorizar la realización de una captación de agua para destinarla al embotellado cuando se trata de una zona deficitaria en agua que cada verano suele tener problemas con el abastecimiento, por lo que no consideran “lógico” que un proyecto de este tipo se ubique en este espacio natural protegido. Por ello, dicen no entender que los informes de Medio Ambiente no sean vinculantes a la hora de dar luz verde a este proyecto.

Además, aseguran que la planta tendría capacidad para poder extraer unos 18 litros por segundo, lo que supondría sobre 1,5 millones de litros diarios. Una cantidad que consideran que pueda ocasionar un importante problema a un acuífero que ya consideran que es deficitario.

De momento, este colectivo tiene solicitada una autorización para mantener el próximo viernes una reunión a la que puedan asistir los vecinos y mostrar la documentación con la que cuentan y aclarar cierta información que consideran que no es correcta, como que la bolsa de agua de la que se realizará la extracción es diferente al acuífero del que se surten las localidades de la zona.

Y es que mantienen que al tratarse de un sistema kárstico se trata de una única unidad que está interconectada bajo la sierra sin zonas independientes.