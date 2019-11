Un hombre de 34 años ha resultado herido de gravedad en un accidente de tráfico ocurrido este sábado en la carretera A-347 que une los municipios de Algodonales y Ronda. La colisión entre el turismo y un autobús se ha producido a las 17:20 de esta tarde y ha provocado el corte de la carretera durante una hora hasta que se pudo abrir un paso alternativo.

El Servicio de Emergencias 112 recibió una llamada a las 17:25 alertando del choque de un autobús y un turismo a unos 10 kilómetros de Ronda. Según explican desde el 112 el siniestro fue bastante aparatoso, el autobús dejó restos en la carretera y una persona quedó atrapada en su vehículo.

Por ello, se activaron los servicios del Consorcio Provincial de Bomberos, la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES), la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Local de Ronda y Protección Civil de Ronda. Tras las primeras atenciones, también acudió Mantenimiento de Carreteras para dejar la vía despejada y podre restablecer la circulación.

Los servicios sanitarios trasladaron al herido, que no podía salir por sus propios medios del coche, al hospital de la Serranía de Ronda con heridas en pierna y brazo. Los viajeros del autobús salieron por su propio pie y no se pidió otra asistencia sanitaria que no fuera para el conductor del turismo. El pasaje ha podido continuar viaje en un nuevo transporte, ya que el siniestrado se empotró contra el quitamiedos, quedando medio volcado en la cuneta.

Otro de los ocupantes del turismo era un perro que no sufrió heridas y que ha sido atendido en todo momento por el resto de implicados en el siniestro.

El accidente tuvo lugar en el kilómetro 21, según han informado desde el Centro de Gestión del Tráfico. El corte de la carretera durante una hora solamente provocó un kilómetro de retención, ya que es una vía poco transitada. A las 18:30 se abrió un paso alternativo y a las 18:55 quedó limpia y abierta totalmente al tráfico.