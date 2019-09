Silvana aguardaba en un banco la llegada del autobús para volver a casa. Eran las 12 y media de la noche cuando, según ha denunciado ante la Policía Nacional de Marbella, fue asaltada por dos hombres, que para robarle el bolso la arrastraron por el suelo y le fracturaron el hombro izquierdo por tres partes. La lesión que sufrió le llevó a permanecer ingresada durante tres días en un hospital privado. Ahora continúa recuperándose y, subraya, está a la espera de que los médicos le comuniquen si debe someterse a una intervención quirúrgica.

"Suelta el bolso o te mato"

La agresión se produjo el miércoles de la semana pasada junto a la rotonda Carril de Picaza de la localidad marbellí. Dos individuos, uno de ellos con tatuajes en una pierna y también en los dos brazos, abordaron por detrás a la mujer, de 50 años, y le dieron un fuerte tirón del bolso que llevaba cruzado, hasta que, según su testimonio, terminaron rompiéndole el hombro. "Me lo quitaron con fuerza y me tiraron al suelo. Me arrastraron por el asfalto dando tirones. El bolso se había quedado atascado bajo mi hombro", explica la denunciante, quien asegura que los asaltantes, uno español y otro con rasgos árabes, llegaron a amenazarla. "Me dijeron: 'Suelta el bolso o te mato. Estaba completamente mareada. Lo solté y se fueron. Me rompieron el hombro en tres partes", recuerda.

La mujer fue auxiliada por una patrulla de la Policía Nacional que se encontraba en la zona. Los agentes llamaron a una ambulancia y fue trasladada al Hospital QuirónSalud de Marbella. El parte médico, al que ha tenido acceso este periódico, refleja que sufrió una fractura de húmero, que le obliga a tener inmovilizado el brazo. Tiene, además, magulladuras.

Silvana, que es de origen brasileño pero reside en Marbella desde hace 17 años, llevaba apenas 15 euros dentro del bolso y un móvil valorado en unos 200. Lo que lamenta es haber perdido toda su documentación y unas gafas de lectura que, precisa, le costaron unos 500 euros y que usa desde que se operó de un problema de cataratas que sufría en los dos ojos.