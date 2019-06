Colas y quejas para conseguir una plaza en la piscina de Rincón de la Victoria

El primer día de preinscripción para solicitar una plaza en la piscina cubierta de Rincón de la Victoria se saldó ayer con una larga cola de espera que superaba las tres horas y con quejas de los futuros usuarios “por la pésima organización”. Según explicaron algunos vecinos, como Victoria Pérez, “las instalaciones donde nos han atendido no eran las adecuadas” “ni tampoco los medios”.

En este sentido, muchos de ellos criticaron que sólo hubiese cinco personas que recogían los datos forma manual junto a los diez euros de reserva de plaza, “algo que no se había anunciado previamente. “Mucha gente después de guardar la cola no podía inscribirse porque no llevaba dinero y tampoco había datáfonos. Algo muy primitivo”, apuntó Antonio García, otro futuro usuario de estas instalaciones de Rincón de la Victoria.

El Grupo BeOne, adjudicatario del Centro Deportivo y Piscina Cubierta Christian Jongeneel, informó a través de las redes sociales que “para evitar tiempos de espera en colas, te recomendamos que no nos visitéis hoy (por este lunes) y lo hagas a lo largo de la semana”. También informaron que el datáfono quedará operativo “lo antes posible”. Además pidieron paciencia y disculpas.