Cinco décadas después desde que Neil Armstrong pisara por primera vez la luna no han sido pocos los que han soñado alguna vez con viajar al espacio. Pero lo que hasta hace unos años parecía un sueño imposible comienza a vislumbrarse como una alternativa más para pasar las vacaciones. Aunque por muy descabellada que parezca la idea, lo cierto es que es algo que está al alcance de muy pocos bolsillos. Sobre esta y otras alternativas de turismo se debatió ayer en la escuela internacional Les Roches de Marbella, donde se celebra el primer congreso de turismo espacial y subacuático a nivel mundial (SUTUS 2019). Entre sus ponentes destacan el director de la Estación Espacial Internacional en la sede de la NASA, Sam Scimeni; la primera mujer española que viajará al espacio con Virgin Galactic, Ana Bru; el primer astronauta civil español elegido por la NASA, Eduardo Lurueña;o Ángel Jané, seleccionado para establecer una colonia en Marte, entre otros.

“Hay varias cosas que debéis saber antes de que reservéis vuestro vuelo: lo negativo es que no hay gravedad; lo positivo es que no hay mosquitos”. Scimemi rompía así el hielo durante su discurso después de que más de la mitad de los asistentes levantaran la mano como posibles candidatos para viajar a la luna. La gran mayoría seguían convencidos de su decisión después de saber las duras condiciones: no hay baño, ni tampoco comida, que tendrán que fabricar ellos mismos, entre otras. En cuanto a la edad mínima para viajar se recomiendan que sean jóvenes adultos que hayan finalizado el crecimiento natural, pero no hay límite. “El espacio se vende por sí solo porque es algo diferente, la única excepción es que es algo más caro y no hay tantas oportunidades para volar”, agregó.

Durante la década de los 2.000 unos ocho astronautas han tenido la oportunidad de volar a la estación internacional. Desde entonces, compañías como Virgin Galactic o Blue Origin trabajan para comercializar estos vuelos, que rondan los 250.000 dólares por tripulante, si bien solo el asiento en plena misión espacial puede llegar a costar la friolera de 80 millones de dólares, según los datos ofrecidos por Scimeni durante su conferencia.

“Una de las mejores cosas que descubrimos cuando volvimos en 1968 en Apolo 8 es que la luna no es lo mejor, lo mejor es la visión del planeta tierra desde el espacio. De pronto, te das cuenta de lo vulnerable que somos y de que ese punto azul en el cielo es todo lo que tenemos. Tenemos que proteger ese planeta”, comentó, por su parte, Tony Gannon, vicepresidente de Investigación e Innovación del clúster aeroespacial norteamericano Space Florida, que relató algunos de los principales avances tecnológicos en este área y su aplicación a la conservación del medioambiente. “Tenemos que utilizar la tecnología no solo para hacer cosas maravillosas como viajar a la luna sino también para buscar respuesta a todos los problemas de la tierra, como a los huracanos o a los fuegos descontrolados provocados por el cambio climático”, manifestó.

A la inauguración del congreso también acudió la delegada territorial de Turismo en la Junta de Andalucía, Nuria Rodríguez; la vicepresidenta de la Diputación de Málaga, Margarita del Cid; y el portavoz del equipo de gobierno marbellí, Félix Romero, que destacó que el sector del turismo de lujo moviliza al año 1,3 millones de viajeros.

El congreso continuará a lo largo de la mañana de hoy con las ponencias de Bernard Foing, responsable del Grupo Internacional de Exploración Lunar de la ESA para Keynote, que describirá los aspectos más destacados de las recientes misiones de luna y marte. Por otro lado, el bloque de turismo subacuático correrá a cargo de Javier Noriega, presidente del Clúster Marítimo Marino de Andalucía y asesor de SUTUS 2019, tras lo que se iniciará un debate sobre destinos subacuáticos.