Un convenio con el Gobierno dejará inversiones de 3 millones de euros para regadíos de Nerja y La Herradura

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa), ha suscrito este lunes un convenio con la Comunidad de Regantes Jóvenes Agricultores (Málaga y Granada) para abordar obras de modernización de regadíos por valor de 3.018.800 euros (IVA no incluido) con cargo al plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadíos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), en su fase primera.

A la firma del convenio, celebrada en Granada entre el presidente de Seiasa, Francisco Rodríguez Mulero, y el presidente del Comunidad de Regantes Jóvenes Agricultores, Juan Pablo Camacho Granjo, ha asistido el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, y la subdelegada del Gobierno en la provincia granadina, Inmaculada López Calahorro.

El proyecto afectará a 856 hectáreas beneficiando a 747 regantes de la Comunidad de Jóvenes Agricultores, y de las comunidades de La Marina 1, San José y Río Jate, según ha informado la Delegación del Gobierno en Andalucía en una nota de prensa.

La modernización permitirá usar para el riego el agua regenerada procedente de la EDAR de La Herradura mediante la ejecución de una nueva estación de bombeo y una nueva tubería de impulsión que conectará una balsa de acumulación junto a la EDAR con otra balsa en la cabecera del río Jate. Esto supondrá una mejora importante en la calidad de las aguas que en época estival tiene la zona regable, "permitiendo el aprovechamiento para el regadío de las aguas regeneradas".

Se instalará además un sistema de automatización y telecontrol para digitalizar la gestión, con el fin de maximizar la eficiencia hídrica y energética. El proyecto incorporará las herramientas necesarias para la monitorización por sensores del contenido de humedad del suelo y un sistema de monitorización para el control y seguimiento del contenido de nutrientes, principalmente nitrógeno y potasio en el agua del riego.

Las inversiones del plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadíos del PRTR tienen un carácter público-privado, por lo que la aportación pública será de un máximo del 80 por ciento del coste de los gastos elegibles, mientras que las comunidades de regantes aportarán el resto.

El proyecto ha sido seleccionado a propuesta de la comunidad autónoma, de acuerdo con los requisitos de sostenibilidad ambiental, eficiencia energética, e implementación de nuevas tecnologías exigidos por la Unión Europea para la aplicación de los fondos de recuperación. Al estar financiados con éstos, las obras deberán estar terminadas en el año 2026.

El Gobierno pide lealtad a la Junta en la gestión contra la sequía

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha pedido a la Junta lealtad institucional y ha lamentado los "ataques" relacionadas con obras de infraestructuras para minimizar el impacto de la sequía pese a la apuesta inversora del Ejecutivo.

Fernández ha hecho estas consideraciones durante la presentación en Granada del convenio para modernizar regadíos que beneficiarán a agricultores de Almuñécar (Granada) y Nerja (Málaga) gracias a un acuerdo con tres millones de inversión.

El delegado del Gobierno ha apuntado que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación mantiene una actitud activa con comunidades de regantes y con la Junta para conocer las necesidades y gestionar el presupuesto necesario, que incluye con fondos europeos.

Ha explicado que, en esa línea, se han producido varias reuniones con la Junta para acordar inversiones y ha lamentado que la Junta anuncie medidas sin citar al Ejecutivo que pone dinero para acometerlas.

"Por eso pedimos lealtad. La gran parte de esas obras tienen compromiso y financiación del Gobierno, muchas de las actuaciones las ha asumido el Gobierno", ha subrayado Fernández, que ha puesto como ejemplo los 105 millones comprometidos para la presa de Rules, en Granada, o los caso seis de actuaciones de emergencia para garantizar el suministro de agua Sierra Boyera (Córdoba).

En ese relato ha incluido los 76 millones previsto para el anillo hídrico de Huelva, tras lo que ha invitado a la Junta a sumarse a los planes aportando la financiación que corresponde a los agricultores para "aliviar" sus bolsillos.

"No está mal que si no se nombra, por lo menos no se ataque", ha resumido Fernández, que ha reclamado "lealtad" a la Junta en la gestión de las infraestructuras para combatir los efectos de las sequía.