Recogen más de mil firmas para evitar que le tiren la casa a una familia de Estepona

Antonio y María podrían perder su casa en cualquier momento. El Ayuntamiento les expropió su vivienda en el año 2015 con motivo de un plan de urbanismo para la expansión de Estepona que afectaba a un gran número de vecinos. A día de hoy su casa es la única que se mantiene en pie en la zona, pero el tiempo juega en su contra. Eva Márquez, la hija de este matrimonio de 71 y 64 años de edad respectivamente, lucha para que el Ayuntamiento mantenga en pie el inmueble mientras sus padres vivan, pero sabe que no le será fácil.

La pareja recibió más de 160.000 euros de indemnización, cantidad que han recurrido

El proyecto de urbanización de la zona se inició hace más de una década, con el anterior equipo de gobierno, y requería de la expropiación de suelo para la construcción de una avenida. El proyecto estuvo parado un tiempo, hasta que finalmente se expropiaron las fincas, parcelas y viviendas de la zona, en su mayoría casas de campo o de segunda residencia, y se reactivaron los trabajos. Ahora, la casa que Antonio construyó con sus propias manos en el año 82 se encuentra hoy entre una nube de polvo fruto del ir y venir de los camiones que trabajan a diario en las obras que se están realizando junto al instituto Mar de Alborán, una avenida que conectará con el auditorio Felipe VI. El principal problema es que por medio de esta vivienda hay proyectado un carril bici. “La casa no tiene por qué derrumbarse, el bien común puede coexistir con la casa. La avenida es un buen beneficio para el pueblo y debe hacerse, pero no es necesario derrumbar un hogar”, aseguró Márquez.

En septiembre del año pasado el Ayuntamiento les ofreció una indemnización de poco más de 160.000 euros por el derribo de la vivienda, una cantidad que, aunque acabaron aceptando, consideran insuficiente. Ahora están pendiente de una segunda valoración judicial que mantiene paralizado el juicio del desahucio y la posterior demolición de la vivienda, pero son conscientes de que una vez se resuelva podrían tener que desalojar la casa en menos de 24 horas, para lo que también deben estar preparados. “A día de hoy, la indemnización que les pagan no les llega para comprar otra vivienda en iguales condiciones, la vivienda en Estepona está muy cara y por supuesto ya no hay casas independientes en una zona tan poblada”, comenta. Asimismo, Márquez reconoce que entre otras opciones, el Ayuntamiento llegó a ofrecerles la posibilidad de mantener la casa en pie a cambio de no pagarles indemnización, pero acabaron declinando la oferta “porque no querían que todos sus esfuerzos y su trabajo cayeran en el vacío. Pero cabe destacar que era posible mantener la casa en pie”, apunta.

Al mismo tiempo, Márquez ha denunciado presiones en los últimos meses para que sus padres abandonen la vivienda. “Desde municipales todos los días en la puerta de la casa hasta máquinas en el huerto. Mis padres tienen miedo de salir y dejar la casa sola por si cuando vuelvan ya no hay nada”, señaló.

Eva inició hace un mes una recogida de firmas para dar a conocer públicamente su caso y recabar apoyos. A día de hoy ya cuenta con 1.223 rúbricas. También ha hecho pública su situación a través de las redes sociales y un vídeo en el que muestra el estado de las obras y de la vivienda. “Mis padres son muy mayores y no quieren perder todo por lo que han trabajado toda su vida, no es justo”, expresó.

Antonio y María llevan viviendo en Estepona desde hace 50 años. La pareja se mudó desde el interior de la serranía de Ronda a la costa siendo aún muy jóvenes en busca de trabajo, donde finalmente decidieron asentarse y pasar el resto de sus días, pero ya no saben por cuánto tiempo más.