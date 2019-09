Susto en el Hospital de Ronda tras incendiarse la cafetería

Pasadas las 19:30 de este martes saltaban todas las alarmas en el Hospital de Ronda, cuando el humo inundó la cafetería del centro sanitario al declararse un incendio y tres dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos se dirigían hasta el centro sanitario junto a efectivos de la Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil.

Afortunadamente todo ha quedado en un gran susto y la rápida actuación del personal de mantenimiento del centro ha evitado que las llamas pudiesen extenderse a otros espacios, según han explicado fuentes del Área Sanitaria. No obstante, al incendiarse parte de zona de cocina la humareda en la zona fue bastante importante, por lo que los efectivos de bomberos han tenido que trabajar para conseguir desalojarlo de las instalaciones sanitarias.

En cuanto al personal sanitario y los pacientes, no ha sido necesaria la evacuación de los mismos, ya que la cafetería se encuentra en la planta baja en una zona alejada de la zona de hospitalización del complejo.

No obstante, se espera que la cafetería del Hospital de Ronda quede fuera de servicio durante varios días, aunque no será hasta este miércoles cuando se realice una evaluación exacta de los daños y pueda conocerse el tiempo que el hospital no dispondrá de este servicio.