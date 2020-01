Una iniciativa solidaria le devuelve la sonrisa a un vecino de Vélez-Málaga.

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga ha prestado su colaboración, a través de la Concejalía de Derechos Sociales e Igualdad, para que un vecino vuelva a sonreír gracias a la campaña Sonrisas solidarias, una iniciativa puesta en marcha por la Clínica Dental Herrera de Torre del Mar y destinada a aquellas personas que no pueden acceder a un tratamiento de salud bucal.

El concejal de Derechos Sociales e Igualdad, Víctor González, acompañado de Paulo Fernández, gerente de la Clínica Herrera, y Francisco Martín, paciente protagonista de la campaña, explicó enqué ha consistido esta iniciativa.

Víctor González destacó que Vélez-Málaga “es una ciudad solidaria y comprometida, prueba de ello es el trabajo, el cariño y el esfuerzo que ha depositado esta empresa en su iniciativa, dirigida apersonas con dificultades económicas a las que les imposible acceder a este tipo de tratamientos”.

González felicitó a la clínica y espera que esta acción “abra el camino para que las administraciones públicas, empresas y todos los vecinos tomemos ejemplo, sigamos promoviendo este tipo de iniciativas y seamos conscientes de la responsabilidad social y el compromiso con todos los ciudadanos del municipio”.

"Me emocioné muchísimo y pensé que me había tocado la lotería"

Paulo Fernández explicó que la clínica se puso en contacto con la Delegación de Derechos Sociales e Igualdad del Ayuntamiento de Vélez-Málaga, “quiénes elaboraron una lista de personas vulnerables que no podían acceder a ir al dentista y que tenían muchas problemas bucodentales, a partir de ahí nos pusimos a trabajar para devolverle la sonrisa a uno de ellos”.

Francisco Javier Martín, fue el paciente elegido y que ahora gracias a esta iniciativa puede comer, hablar y sonreír con normalidad. El tratamiento realizado ha sido dos prótesis removibles sobre diez implantes, seis en la parte superior y cuatro en la inferior. Un tratamiento que ha mejorado la calidad de vida de este vecino de Vélez-Málaga, ya que su problema dental le producía también una función masticatoria muy deficiente que le producía trastornos digestivos con mucha frecuencia, han explicado desde el Ayuntamiento en un comunicado.

Francisco Javier se mostró muy agradecido y explicó que “después de estar sin dientes tanto tiempo, esto es lo mejor que me ha pasado, ya que ahora puedo comer bien y me he acostumbrado muy rápido a mi nueva dentadura”. Cuando me comunicaron que yo era el elegido para los implantes me emocioné muchísimo y pensé que me había tocado la lotería, añadió Martín.