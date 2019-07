A José Antonio González, o Josele, como lo conocen en su pueblo, no paran de lloverle felicitaciones. Pasear con él desde el Ayuntamiento hasta el Hogar del Jubilado se convierte en una carrera de obstáculos: no son pocos los vecinos y comerciantes que lo paran por la calle para darle la enhorabuena y, de paso, hacerle llegar sus peticiones. Él los recibe con la cercanía que le caracteriza. El pasado viernes fue investido alcalde de Mijas con el apoyo de Ciudadanos tras un pleno más tranquilo de lo espero y con un final propio de guion de película.

Alcalde por sorpresa. ¿Se ha hecho ya al puesto?

Sí, la verdad es que ha sido todo muy inesperado. Hasta prácticamente 20 minutos antes de la celebración del pleno no teníamos conocimiento de que esto podría acabar como acabó, con el PSOE teniendo la Alcaldía, sobre todo teniendo en cuenta todas las noticias que habíamos ido conociendo a lo largo de los días que vinieron después de las elecciones municipales. Nosotros siempre tuvimos claro nuestro posicionamiento, que era votarnos a nosotros mismos, y la misma noche electoral dijimos que Ciudadanos tenía dos opciones: o hacer alcalde por omisión al señor Nozal o hacerme a mí por acción. Lo lógico era que si el primer partido que ha ganado las elecciones legítimamente no puede llevar a cabo su opción de tener la Alcaldía pues que el segundo y el tercero se entiendan para gobernar juntos.

Es el primer alcalde nacido y criado en Mijas y ha devuelto al partido uno de los bastiones socialistas más importantes del a provincia. Era una opción difícil, pero no imposible.

No voy a negar que era una opción que podíamos intuir que pasara, más teniendo claro nuestro posicionamiento, pero cuando llegas ya al pleno sin haber hablado con quien finalmente nos dio los votos pues parece algo todavía más improbable. A esto se suma que la responsabilidad que tenemos tanto mis compañeros del grupo municipal como yo es enorme porque después de ocho años el PSOE vuelve a tener la Alcaldía en el municipio, donde el PSOE ha estado gobernando 32 años, y hay muchísimas esperanzas puestas en nosotros. Hay unas expectativas muy altas que esperamos cumplir. Tenemos una oportunidad y lo que vamos a hacer es aprovecharla.

¿Cuándo le manifestó Ciudadanos su apoyo?

Cuando llegamos al Ayuntamiento el día del pleno entramos en nuestro despacho de grupo y ahí recibimos la primera llamada de Ciudadanos. Nos dijeron que se iba a acercar su negociador a nivel regional, el señor Javier Pareja, y que querían vernos antes del pleno. Nos sentamos en Alcaldía cuando faltaban apenas 15 minutos para el comienzo de la sesión y durante la conversación nos volvieron a plantear la opción de un dos y dos y volvimos a descartarla. Finalmente fue el propio Maldonado quien nos dijo que estaba dispuesto a darle sus votos al PSOE siempre y cuando Ciudadanos estuviera también dentro del equipo de gobierno. Nos comprometimos a eso verbalmente y ahora en estos días estamos sentándonos para confeccionar cuál va a ser la responsabilidad de cada uno de los concejales.

En las semanas previas al pleno solo se hablaba de un posible pacto entre PP y Ciudadanos. Parece que finalmente le ha beneficiado la inquina entre sus dos contrincantes.

Desde el 26 de mayo hasta el 5 de julio yo me he reunido una sola vez con el señor Maldonado, y el equipo de negociadores del PSOE y Ciudadanos Mijas se reunieron también una vez, en este caso Roy Pérez y Tamara Vera con José Carlos Martín. Y esas dos reuniones han sido los dos únicos encuentros que hemos tenido en este tiempo. Y desde luego en ninguna de las dos reuniones obtuvimos ningún resultado satisfactorio. Yo entiendo que para ellos era más factible en un principio pactar con el PP porque parecía que le iban a dar dos años la Alcaldía y a nosotros nos trasladaron que ese pacto estaba ya prácticamente cerrado a nivel regional. Nosotros le trasladamos nuestro posicionamiento y el de la militancia porque precisamente hicimos una consulta donde el 98% de los compañeros votaron porque la Alcaldía la tuviera el PSOE cuatro años. Solo un 2% entendió que a era mejor explorar la opción de compartir la Alcaldía dos y dos y había que respetar la mayoría de la militancia. Y ahí nos hemos mantenido hasta el final.

¿Se ha hablado ya de reparto de áreas?

Hemos mantenido desde el pasado viernes dos encuentros con Ciudadanos y más o menos ya tenemos prácticamente confeccionado lo que sería el equipo de gobierno. El criterio no va a ser otro que adecuar cada área en función de los perfiles de los concejales. Por suerte entre los ocho concejales del PSOE y los seis de Ciudadanos tenemos perfiles distintos que se pueden adecuar a diferentes áreas del Ayuntamiento. Y espero que en esta semana terminemos de confeccionar el reparto de delegaciones, que firmemos los decretos y que tengamos concejales ya delegados porque a día de hoy estoy llevando la carga de todas las áreas del Ayuntamiento y así no podemos seguir. Lo importante es que tengamos un equipo de gobierno pronto y espero que la próxima semana tengamos el pleno organizativo y desde ahí empecemos a navegar.

¿Se han marcado algunas condiciones desde su partido o desde Ciudadanos?

Nosotros no hemos marcado ningunas condiciones ni ellos tampoco. Las reuniones que hemos tenido han sido muy cordiales, desde la generosidad que entiendo que también nosotros tenemos que tener sobre todo con un partido que nos ha dado la Alcaldía y creo que lo importante es que haya un reparto proporcional en función al número de concejales que tenemos cada uno pero sobre todo atendiendo a los perfiles. Eso para mí es vital. No tendría sentido que desde el PSOE nos obcequemos en tener una concejalía por tenerla si yo entiendo que en Ciudadanos hay un concejal que creo que puede hacer ese trabajo mejor.

Sí le ha ofrecido a Ciudadanos la primera tenencia de Alcaldía.

Nosotros le hemos planteado que dentro del reparto de delegaciones la primera tenencia de Alcaldía sea para Ciudadanos. Ellos tendrán que decidir ahora quién será el primer teniente de alcalde.

Su anterior relación con Maldonado no funcionó, ¿por qué ahora sí?

Yo creo que la relación personal entre los dos siempre ha funcionado, lo que no funcionó fue nuestra relación política, y creo que ahora estamos en otro momento. Nunca hemos tenido diferencias personales ni tampoco las he tenido con el señor Nozal, sí tenemos diferencias políticas que creo que son entendibles. Además en este intervalo de tiempo, sobre todo en estos seis meses en los que el partido socialista no estaba en el equipo de gobierno, creo que hemos aprendido de los errores cometidos anteriormente, porque es cierto que errores cometimos, todos, no voy a exculpar a nadie. Y ahora estamos en otro contexto, en otra situación, y espero que hayamos aprendido de todos esos errores para que garanticemos la estabilidad del municipio, que esa debe ser nuestra prioridad y no otra.

¿Qué ha aprendido de su etapa en el equipo de gobierno y qué errores espera no volver a cometer?

Lo principal es algo tan sencillo como la comunicación y hablar las cosas. El pacto anterior con Ciudadanos empezó bien y fue marchando a buen ritmo porque todas las semanas nos sentábamos un día todo el equipo de gobierno para tratar diferentes asuntos del Ayuntamiento. Es más, si teníamos que reprocharnos algo un concejal a otro lo hacíamos porque durante la gestión diaria se generan a veces situaciones complicadas y las cosas hay que hablarlas. Al final es una relación laboral y estamos sometidos a mucha presión donde llegan muchas quejas y hubo un momento en el que dejamos de reunirnos. Y creo que eso fue lo que nos falló. De hecho justo antes de que se rompiera el pacto llevábamos más de ocho meses sin tener reuniones de equipo de gobierno. Y yo creo que ahí es donde empezó el problema.

La denuncia a un concejal socialista, el cese de Mijas Comunicación… A día de hoy, ¿confía en Maldonado?

Aquella situación no fue fácil para ninguno, y sobre todo hablamos de una denuncia que mi propio compañero Nicolás Cruz ni siquiera ha recibido todavía. Y eso la verdad es que dinamitó el pacto de gobierno, pero esa confianza que se rompió en su momento han demostrado que la hemos empezado a recuperar en el momento en el que ellos han entendido que era posible que volviéramos a entendernos. Yo creo que esto es un trabajo que hay que ir fraguando. Creo que te mentiría si te dijera que hoy confiamos enormemente los unos en los otros. Esto es ahora una confianza que tenemos que empezar a construir de nuevo. Que hemos pasado página, que hemos aprendido de los errores y que ahora toca trabajar de nuevo.

¿Garantiza que el pacto se mantendrá hasta el final de la legislatura?

Yo voy a dar todo lo que pueda para que el pacto se mantenga hasta el final de mandato y mi principal misión será limar asperezas entre concejales y solventar problemas que puedan surgir dentro del equipo de gobierno. Yo creo que si mantenemos esa línea de comunicación siempre abierta entre los dos grupos podremos llegar perfectamente hasta 2023 con el pacto vigente.

Lograr la estabilidad no va a ser fácil…

Lo primero que hice nada más llegar fue pedir un informe a cada uno de los departamentos del Ayuntamiento para conocer el estado en el que están todas las áreas. Yo voy a intentar tener una visión global de cómo está el Ayuntamiento y, obviamente, no hacer una visión partidista. Es decir ayudar a los concejales del equipo de gobierno a que la gestión sea lo más favorable posible, seguir trabajando en la comunicación interna de los grupos y sobre todo y lo fundamental, desbloquear grandes proyectos que llevan tiempo parados. Y en el momento en que empecemos a trabajar a partir de la semana próxima yo creo que la estabilidad va a llegar sola en el sentido en que la gente va a ver y va a confiar en el equipo de gobierno.

Su primera medida como alcalde ha sido precisamente reunirse con los trabajadores de Urbaser para evitar la huelga.

No llevaba ni 24 horas como alcalde cuando el sábado me reuní con el comité de huelga sobre todo porque esta estaba convocada para el lunes y se iba a generar una situación bastante complicada porque ya hemos visto las consecuencias de la anterior huelga. Tuvimos seis días de huelga, se acumularon 300 toneladas de basura y tengo que poner por mi parte todo lo que esté en mi mano para que esa situación no se vuelva a repetir. Aquí el papel de Ayuntamiento es el de un mero mediador, pero al final la huelga que hacen los trabajadores a la empresa quienes la sufren son los vecinos de Mijas, por eso vamos a seguir trabajando para seguir buscando soluciones, pero parece que la situación es bastante complicada.

¿Qué otras medidas espera poner en marcha en los primeros cien días de gobierno?

La máxima prioridad es un plan de choque de limpieza. Es una de las grandes demandas que nos han trasladado los vecinos de Mijas en estos días. Otra de mis prioridades será la de poner en marcha el proyecto de la residencia de mayores. En mi discurso de investidura hablé de que este mandato tiene que ser el mandato de los acuerdos. Ya tenemos acuerdos de la anterior corporación que lo único que tenemos que hacer es ponerlos en marcha. Uno de ellos la residencia de mayores tan esperada.

Hábleme de otros grandes retos para esta legislatura.

La lucha contra el desarraigo va a ser uno de nuestros principales caballos de batalla y como mijeño lo que quiero es que la gente conozca la dinámica del municipio, sus tradiciones, etc. Y en ello influye mucho el modelo de ciudad. No es lo mismo que sigan proliferando grandes urbanizaciones y no creamos nuevos barrios o espacios en común para los vecinos. Por ello apostaremos por la creación de un nuevo PGOU, ya que el plan general que tenemos es de hace muchos años donde se fomentaba el desarrollismo. Estamos en otros contexto económico, social y político y creo que ahora debe prevalecer más lo verde y menos el hormigón y hacer un modelo de ciudad distinto donde haya más espacios de encuentro. También tenemos un problema grave de vivienda, por lo que impulsaremos la construcción de viviendas de protección oficial y crearemos un parque de vivienda en alquiler. Por otro lado, otro de nuestros grandes retos, porque lo veo con cierta envidia como mijeño, es que haya municipios del entorno que tengan grandes eventos musicales. Muchos mijeños van a Fuengirola a los conciertos del Marenostrum, a Torre del Mar o a Marbella y creo que Mijas tiene no solo capacidad económica sino también espacio para albergar un gran evento que marque a Mijas en el mapa de la provincia. Fíjate que hasta un municipio tan pequeño como Ojén tiene un festival que es una pasada y que ha conseguido posicionarse en el panorama musical a nivel nacional. Me gustaría que Mijas fuera referente por un evento musical en el verano, que no será este año pero que trabajaremos para implantarlo en el municipio.