Los niños de hasta 4 años ya viajan gratis en las líneas de autobús 76 y 78 que van al hospital de Marbella

Los menores de 4 años empadronados en el municipio ya pueden viajar gratis en las líneas de autobús 76 y 78 que unen Nueva Andalucía y San Pedro Alcántara con el Hospital Costa del Sol de Marbella. Ambas líneas, que dependen directamente de la Junta de Andalucía, se habían quedado fuera de la nueva ordenanza de movilidad, y aunque el equipo de gobierno alcanzó un acuerdo con la administración autonómica para que estas también fueran gratuitas para los empadronados que tuvieran la Tarjeta Municipal de Movilidad, el acuerdo dejaba fuera a los más pequeños del municipio.

La situación fue denunciada públicamente por uno de los padres afectados, José Cosín, abogado y activista reconocido en el municipio, quien, para su sorpresa, debía pagar el billete de su bebé pese a que este no ocupaba ni un asiento al ir en modo mochila mientras que ni él ni su pareja debían abonar el precio del transporte al estar empadronados en la ciudad, al igual que su hijo. “Era de sentido común y estoy muy agradecido de que lo hayan resuelto. No me importaba tener que pagar el billete, pero me parecía completamente ilógico que tuviera que pagar un bebé que no ocupa un asiento y los adultos no”, aseguró Cosín.

De hecho, la semana pasada interpuso una queja ante el Defensor del Menor contra el Ayuntamiento de Marbella por discriminar a los menores en la gratuidad del transporte público que había sido admitida a trámite. “Voy a enviarles un correo informándoles de que desde este mismo lunes por fin los menores de 4 años tienen billete gratuito. como no podía ser de otra manera”, aseguró. A partir de ahora, la empresa emitirá un billete especial a los menores para que cuenten con un seguro de viaje.